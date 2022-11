Blade: trovato il nuovo regista per il reboot del cinecomic con Mahershala Ali

News Cinema

Dopo l'abbandono del regista Bassam Tariq sembrava a rischio il reboot di Blade, il cinecomic con Wesley Snipes che sarà interpretato nella nuova versione da Mahershala Ali, ma è stato prontamente trovato un sostituto.

Ottime notizie per il reboot di Blade, il cinecomic Marvel con Wesley Snipes che sarà interpretato da quello straordinario attore che è Mahershala Ali, due volte premio Oscar. Dopo la notizia dell'abbandono del regista Bassam Tariq, a causa dei continui spostamenti del film, sembrava che il progetto potesse subire una lunga battuta d'arresto. Di certo c'è che le riprese adesso inizieranno nel 2023 ad Atlanta e che l'uscita è stata al momento spostata al 6 settembre 2024. Ma la Marvel ha trovato un nuovo regista, Yann Demange, e anche uno sceneggiatore.

Blade: chi è il nuovo regista del vampire movie della Marvel

A rimpiazzare Bassam Tariq, che resta comunque a bordo in qualità di produttore esecutivo, la Marvel ha chiamato Yann Demange, regista francese nato a Parigi ma cresciuto a Londra, che ha all'attivo film come '71 e La vera storia di White Boy Rick ed episodi di serie tv horror come Dead Set e Lovecraft Country. Al momento sta lavorando come produttore esecutivo e regista della serie Scanners per HBO. Questo è per lui il primo progetto cinematografico di alto profilo nel cinema internazionale. Assieme a lui, entra nel progetto Blade un nuovo sceneggiatore, Michael Starburry, al suo debutto nel cinema ma autore di copioni per serie come When They See Us e Colin in bianco e nero. Starburry sostituisce Stacy Osey-Koffur. Si riparte da capo, insomma, per uno dei film più attesi dai fan.