Blade Runner: un video per celebrare le scene più belle del capolavoro di Ridley Scott

News Cinema

Terzo film diretto da Scott, Blade Runner è uno dei più acclamati titoli di tutti i tempi. In questo 2022 compie 40 anni, e dal 1° gennaio è disponibile in streaming su Prime Video, che ha pensato bene di realizzare un video dove riassumere in 3 minuti le sue scene più di culto.

Instancabile, l'84enne Ridley Scott ha fatto uscire due film nel corso dell'ultima manciata di mesi, The Last Duel e House of Gucci.

Difficile negare, però, che a dispetto di una lunga e gloriosa carriera, e di una filmografia costellata di titoli di grande interesse, i film migliori di Scott rimangano quelli dei suoi esordi: I duellanti del 1977, Alien del 1979 e Blade Runner. Che, realizzato nel 1982, compie in questo 2022 i suoi primi quarant'anni.

Uno dei più celebrati titoli della storia della fantascienza, che ha contribuito a fare e a cambiare, rivoluzionando uno stile e un'estetica tutt'ora imitatissimi, e di tutta la storia del cinema, Blade Runner è un cult movie a tutti gli effetti, un film da vedere e rivedere, citare e omaggiare di continuo, pieno di momenti e di scene indimenticabili.

Alcune di queste scene sono state messe assieme da quelli di Amazon Prime Video (che lo ha reso disponibile in streaming per i suoi abbonati dal 1° gennaio) in un video che vi proponiamo qui di seguito, e che è stato intitilato "L'incredibile bellezza di Blade Runner - Tutte le migliori scene".

Difficile, una volta ingolositi da queste immagini, resistere alla tentazione di rivedere Blade Runner dall'inizio e per intero.

L'incredibile bellezza di Blade Runner - Tutte le migliori scene del film in streaming su Amazon Prime Video