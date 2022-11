Black Panther Wakanda Forever primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Se Black Panther 2 è il facile vincitore del confronto al botteghino italiano del weekend, si fa apprezzare ancora di più la tenuta di La stranezza al secondo posto.

Appena uscito sui nostri schermi, Black Panther: Wakanda Forever ha incassato in cinque giorni 4.141.300 euro, contribuendo ad aumentare il generale afflusso di pubblico in sala del 40%, stando ai dati Cinetel. Negli Usa Black Panther 2 ha registrato il secondo miglior debutto dell'anno dopo quello di Doctor Strange 2, con 180 milioni di dollari. In tutto nel mondo il difficile seguito senza Chadwick Boseman ha commosso spettatori per 330 milioni di dollari (su un budget di 250, ma recupererà tutto piuttosto in fretta, possiamo scommetterci). Rispetto ai passati weekend marveliani italiani, Black Panther 2 arriva dopo i 4.916.000 euro di Thor: Love and Thunder, a sua volta inseguitore del citato secondo Doctor Strange, con 8.291.000: entrambi avevano a disposizione gli stessi cinque giorni.

C'è però un film italiano che sta lottando a testa alta, perdendo una sola posizione, scendendo alla seconda ma portando a casa altri 771.000 euro. È La stranezza di Roberto Andò, dove Luigi Pirandello (Toni Servillo), in crisi prima di comporre "Sei personaggi in cerca d'autore", si confronta col mondo del suo paese natale siciliano, incontrando due addetti alle pompe funebri (Ficarra & Picone), col pallino del teatro. La commedia, più sofisticata di quanto possa apparire a un'occhiata veloce, è arrivata a 4.186.000 euro.

Slitta dal secondo al terzo posto il biografico in costume L'ombra di Caravaggio, dove Michele Placido racconta il grande pittore con le fattezze di Riccardo Scamarcio: viaggia sul 1.428.000 euro di totale, dopo l'ultimo weekend da 524.000.