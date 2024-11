Black Panther 3, un ruolo per Denzel Washington, scritto proprio per lui?

News Cinema

Denzel Washington, ospite del talk show Today in Australia per promuovere Il gladiatore II, si è lasciato scappare che Ryan Coogler sta creando una parte per lui in Black Panther 3.

Promuovendo Il gladiatore II, da questo weekend al cinema, Denzel Washington si è lasciato scappare un'anticipazione non di poco conto sul Marvel Cinematic Universe, tirando in ballo il mondo di Black Panther e il regista Ryan Coogler. L'attore ha già di recente dichiarato che sceglie con sempre maggiore attenzione i ruoli da interpretare, per l'età e perché non ha voglia di timbrare il cartellino. Infatti ci sarebbe per lui, da parte dei Marvel Studios, un personaggio cucito su misura. Ma cosa ha detto di preciso Washington? Leggi anche Black Panther, Letitia Wright garantisce il ritorno di Shuri nel MCU

Dal Gladiatore II a Black Panther 3? Denzel Washington suggerisce un futuro a sorpresa