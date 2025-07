Black Panther 3 sarebbe una priorità per i Marvel Studios

News Cinema

Secondo un recente report di Variety, i Marvel Studios avrebbero puntato l'attenzione sul terzo capitolo di Black Panther ambientato in Wakanda.

I Marvel Studios hanno puntato ad un ritorno promettente. Considerato il prossimo debutto di Eyes of Wakanda in streaming su Disney+, il pubblico non dovrà attendere troppo per un ritorno in carne ed ossa nel regno della Pantera Nera poiché il regista Ryan Coogler sarebbe attualmente impegnato con la fase di sviluppo. A riportare di più è stato Variety: secondo un nuovo rapporto, il regista non soltanto starebbe procedendo ufficialmente con la produzione di un terzo film di Black Panther, ma questo è stato etichettato come prioritario agli occhi degli Studios, per cui sarà uno dei primi progetti ad arrivare sul grande schermo dopo il film corale Avengers: Secret Wars.

Con Ryan Coogler ancora una volta alla guida, Black Panther 3 è diventato uno dei progetti di punta dei Marvel Studios. Sua, infatti, è la priorità stando a quanto emerso dal rapporto di Variety, che riferisce: “Si stanno sviluppando idee per un Black Panther 3 diretto da Ryan Coogler, creando entusiasmo all’interno del team”. Insieme al reboot degli X-Men, Black Panther 3 è uno dei pochi progetti in cantiere confermati dai Marvel Studios per il prossimo futuro. Il terzo film ambientato in Wakanda non farà a meno neppure di Denzel Washington, il cui coinvolgimento è stato ormai annunciato da tempo. Presente alla première di Ironheart, di cui figura come produttore esecutivo, Ryan Coogler aveva già offerto un breve aggiornamento in merito al terzo capitolo dedicato alla Pantera Nera. Al regista era stato chiesto a che punto fosse la produzione del film e la sua risposta, breve ma concisa, è stata: “Ci stiamo lavorando, siamo al lavoro”. Senza aggiungere ulteriori dettagli, il regista ha semplicemente chiarito che Black Panther 3 è in lavorazione, a differenza di tanti altri titoli Marvel attesi.

Pur non avendo ancora fissato una data d’uscita per il terzo capitolo ambientato in Wakanda, è molto probabile che questo seguirà gli eventi corali attesi nel MCU dopo Avengers: Doomsday prima e Avengers: Secret Wars dopo, offrendo quindi più margine di manovra. È stato proprio Coogler a confermare che Denzel Washington prenderà parte al film e di aver già pensato ad un ruolo per lui. Ma chi interpreterà ad oggi non è dato sapere. Personaggi che probabilmente torneranno sono sicuramente Suri, essendo diventata la nuova Pantera Nera, e anche M’Baku ormai leader dei wakandiani. Tutto però dipenderà da cosa accadrà nei film corali sugli Avengers. Entrambi questi personaggi, infatti, sono stati avvistati sul set di Avengers: Doomsday.