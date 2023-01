Black Panther 3, quando lo vedremo? Letitia Wright dice la sua

News Cinema

Al red carpet del Golden Globe, Letitia Wright ha accennato brevemente a un futuro Black Panther 3. Quando lo vedremo?

Black Panther: Wakanda Forever è uscito molto bene dalla notte dei Golden Globe, con un premio ad Angela Bassett come miglior attrice non protagonista, un primato per un film del Marvel Cinematic Universe. Anche a livello di boxoffice Black Panther 2 si è comportato egregiamente, quindi sul red carpet dei Golden Globe è stato chiesto da Variety a Letitia Wright se si sa qualcosa di un eventuale, in realtà inevitabile, Black Panther 3... Leggi anche Golden Globe 2023 - Angela Bassett è la prima attrice del Marvel Cinematic Universe a vincere il prestigioso premio

Black Panther 3, le tempistiche del terzo capitolo dopo Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler, pur con l'arduo compito di giustificarsi narrativamente senza T'Challa alias lo scomparso Chadwick Boseman, ha incassato nel mondo 831.550.000 dollari: meno del 1.382.250.000 del primo Black Panther (2018), però in un contesto commerciale ben diverso, e comunque portando a casa una cifra ben al di là del suo budget stimato sui 250 milioni. Adesso ci si aspetta un Black Panther 3, ma è bene ricordare che per ora non è previsto né nella Fase 5, in imminente partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania (in sala dal 15 febbraio), né nella Fase 6 (2024-2026), quindi queste parole di Letitia Wright confermano la pausa che i Marvel Studios di Kevin Feige sembrano volersi prendere dalla saga... naturalmente non escludendo che i personaggi di Black Panther non appaiano in altri film o in altre serie...

Credo che ci stiano già lavorando. Sapete, abbiamo avuto due anni fantastici, in cui abbiamo lavorato per portarvi questo film, mentre tutti hanno fatto squadra per sostenerlo. Abbiamo bisogno di un po' di pausa, abbiamo bisogno di riprenderci, Ryan si deve "richiudere nel laboratorio", quindi ci vorrà un po', ma non vediamo l'ora di farvelo vedere!