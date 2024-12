Black Panther 3, i Marvel Studios confermano che si farà

News Cinema

I Marvel Studios hanno confermato la realizzazione di un terzo film di Black Panther salutando uno storico produttore.

Black Panther 3 si farà, stando all’ultimo aggiornamento trapelato dai Marvel Studios che arriva in occasione di un saluto rivolto ad uno storico produttore. Si tratta di Nate Moore, che negli anni ha accompagnato il successo di Black Panther a partire dal primo film così come di altri progetti come Eternals e Captain America: Brave New World. Stando all’annuncio riportato da Deadline, Moore ha deciso di dedicarsi ad altre produzioni al di fuori del Marvel Cinematic Universe per cui non prenderà più parte alle dinamiche del MCU.

Black Panther 3 si farà: la conferma dei Marvel Studios

Nate Moore ha dato un contributo prezioso nel MCU e, pur avendo deciso di coltivare la sua presenza al di fuori delle dinamiche tra supereroi, non perderà l’occasione di partecipare al prossimo film di Black Panther. Come riporta Deadline, in una nota gli Studios hanno salutato il compagno d’avventure: “Nate è un dirigente e un collega fantastico, nonché un amico meraviglioso per tutti noi qui ai Marvel Studios. stato un membro fondamentale del nostro team dal 2010 e la sua influenza continuerà a riverberare nella nostra narrazione. Anche se ci mancherà molto, non vediamo l'ora di vedere cosa farà dopo e di avere anche la fortuna di lavorare con lui in un modo nuovo nel nostro prossimo film di Black Panther”.

Anche Nate Moore, dal suo canto, ha confermato che prenderà parte a Black Panther 3: “Quasi tutto quello che so sulla produzione l'ho imparato durante il mio periodo ai Marvel Studios. Mi sento fortunato ad aver lavorato con un gruppo di persone che amano il cinema e la narrazione tanto quanto i miei colleghi Marvel e il cast e la troupe dei nostri film. Ma non potrei essere più entusiasta di applicare la mia esperienza e passione per il cinema ai film per il cinema di tutti i generi, incluso il ritorno al mondo di Wakanda per Black Panther 3”. L’uscita di scena del produttore dai Marvel Studios dovrebbe avvenire ad inizio 2025. Nel frattempo, il terzo capitolo di Black Panther è stato confermato ufficialmente e seguirà quanto accaduto in Wakanda Forever nel 2022. Pur non avendo ottenuto una conferma ufficiale finora, un terzo film era già stato dato per scontato da parte dei fan, ancor di più dopo le dichiarazioni di Denzel Washington, che ha anticipato il suo coinvolgimento nel film (chiedendo poi scusa al regista per aver diffuso l’informazione sensibile).