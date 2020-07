Black Butterfly, curiosità e retroscena sul film con Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers

News Cinema

Black Butterfly con Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers è un thriller remake di una precedente produzione.

Black Butterfly (2017) è un thriller diretto da Brian Goodman e interpretato da Jonathan Rhys-Meyers e Antonio Banderas, riflessione sull'arte della scrittura da un punto di vista decisamente ansiogeno. Esaminiamo da dove arriva l'idea del film e quale sia la vicenda che narra.

Black Butterfly, lo scrittore Antonio Banderas e il vagabondo Jonathan Rhys-Meyers

Black Butterfly è la storia dello sceneggiatore Paul (Banderas), che autoesiliato in una sua casa isolata (che sta cercando di vendere dopo un brutto divorzio) lavora su un copione che dovrebbe risollevargli la carriera in stallo. In un diner incontra per caso un vagabondo di nome Jack (Rhys-Meyers), che lo salva dall'ira di un camionista e per riconoscenza viene alla fine ospitato da Paul. Lo scrittore realizzerà presto che Jack, apparentemente ansioso di ripagare il favore tramite alcuni lavoretti, vuole in realtà aiutarlo a scrivere, suggerendogli di raccontare proprio il loro rapporto. C'è qualcosa di paranoico nel modo in cui Jack si comporta...

Black Butterfly, il remake del francese Papillon Noir con Eric Cantona

Black Butterfly è il remake del film francese Papillon Noir (2008), interpretato invece da Stéphane Freiss nei panni dello scrittore, lì chiamato Richard, e il Jack della situazione, nell'originale portato sullo schermo addirittura da Éric Cantona: sì, proprio il celebre calciatore che ha appeso le scarpette al chiodo nel 1997 dandosi poi al cinema. L'anno dopo aver girato Papillon Noir, Cantona sarebbe stato nel cast di Il mio amico Eric di Ken Loach.

In realtà Black Butterfly rappresenta il debutto di questa storia al cinema, perché Papillon Noir era un film prodotto per la tv. Infatti il cast del remake è più prestigioso e più adatto al grande schermo, comprendendo Piper Perabo nei panni di Laura, l'agente immobiliare di Paul. Nel ruolo cammeo di Pat, il gestore dello store, c'è il regista Abel Ferrara.



Black Butterfly: Il trailer italiano del film - HD

Black Butterfly, il significato della farfalla nera

La farfalla nera è da secoli, se non millennii, considerata un presagio o più spesso l'incarnazione sovrannaturale di qualcosa, in ossequio alla malaugurata tradizione che vuole gli animali di colore nero portatori di chissà quali improbabili significati. Nel Medioevo si riteneva fosse una strega sotto mentite spoglie, per gli Aztechi era la dea del fuoco, per i Celti, i Messicani e nei Caraibi era l'anima dei defunti (benevola o malevola a seconda dei casi). Tuttora quest'interpretazione sopravvive in Cina, America Centrale, FIlippine, Giappone e Hawaii. Positiva la visione in Perù, dove la farfalla nera è simbolo del passaggio dal buio alla luce, metaforicamente. Alle Bahamas si pensa che, nel caso una farfalla nera ci si posi addosso, ci porterà ricchezza. Almeno è un'interpretazione non angosciante!