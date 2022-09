Black Adam, un nuovo potente trailer con Dwayne Johnson!

News Cinema

"La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare", insiste Dwayne Johnson, fiero del suo Black Adam, che irrompe ancora nelle nostre vite con un nuovo trailer! Appuntamento in sala a ottobre.

Il 20 ottobre si avvicina e ricordate che Black Adam "non si inginocchia davanti a nessuno", come recita Dwayne Johnson nell'esplosivo ultimo nuovo trailer del film DC Extended Universe: il lungometraggio di Jaume Collet-Serra è uno dei cavalli di razza da boxoffice sul quale punta la Warner Bros., che sotto la nuova direzione Discovery sta rivedendo le strategie legate al mondo DC Comics. Black Adam però è sopravvissuto... forse perché farlo arrabbiare è sconsigliabile, come continuano a testimoniare queste immagini.



Black Adam: Nuovo Trailer Ufficiale - HD

Black Adam, il nuovo trailer e la trama del cinecomic

Nel nuovo trailer di Black Adam con Dwayne Johnson vediamo in azione con più chiarezza la Justice Society of America, composta da Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo) e Cyclone (Quintessa Swindell): sono chiamati a contenere la minaccia del protagonista, un supereoe che almeno sulle prime non ha alcuna lettura positiva, anzi. "Non cerchi giustizia, cerchi vendetta", è il giudizio che la JSOA esprime su questo essere potentissimo e traumatizzato, che ritiene i suoi devastanti poteri una maledizione e non un dono.

Dwayne Johnson accarezza il progetto di Black Adam da anni, e non ha mai nascosto di tenere moltissimo al film, che come di consueto sta coproducendo di persona, con la sua Seven Bucks Productions. Leggi anche Black Adam, fan in delirio a un test screening, c'è Dwayne Johnson!