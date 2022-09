Black Adam, un nuovo poster condiviso da Dwayne Johnson

News Cinema

In attesa della sua uscita il 20 ottobre al cinema, Black Adam si mostra ancora sotto forma di un poster massiccio come il suo interprete, Dwayne Johnson, sempre più emozionato.

Ormai Dwayne Johnson ce lo ripete da mesi: la gerarchia nel DC Extended Universe sta per cambiare, con l'arrivo di Black Adam. La star condivide emozioni e attesa con i fan tramite i suoi seguitissimi canali social, e ora l'ultimo aggiornamento riguarda un massiccio nuovo poster, minaccioso quel che basta per rinverdire la fiducia nel mondo DC Comics portato al cinema dalla Warner. "Occhio al trono!" Leggi anche Black Adam, fan in delirio a un test screening, c'è Dwayne Johnson!

Black Adam al cinema dal 20 ottobre