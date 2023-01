Black Adam in Ultra HD 4K e Blu-ray, edizioni e contenuti extra

News Cinema

Dal 12 gennaio arriva la versione fisica di Black Adam con Dwayne Johnson, in Ultra HD 4K e Blu-ray, in varie configurazioni. Vediamo quali.

Rischia di essere ricordato solo per il suo successo al botteghino inferiorie alle aspettative, ma siamo sicuri che Black Adam con Dwayne Johnson avrà i suoi estimatori, che probabilmente coincideranno con quelli di The Rock: il cinecomic di Jaume Collet-Serra arriva in Blu-ray e Ultra HD 4K dal 12 gennaio, con diversi contenuti extra e in versioni differenti. Ecco quali sono. Leggi anche Black Adam, la più grande idea di Dwayne Johnson [SPOILER]

Black Adam con Dwayne Johnson in Ultra HD 4K e Blu-ray anche Steelbook