Black Adam contro Superman? Dwayne Johnson: "Lo scopo è quello!"

News Cinema

In un'intervista Dwayne Johnson alias The Rock ha le idee molto chiare sul ruolo che avrà Black Adam nel DC Extended Universe: una rivoluzione.

Dal 20 ottobre si abbatterà anche sui cinema italiani Black Adam, il film con cui Dwayne Johnson alias The Rock porta al cinema l'antieroe della DC Comics, nell'ambito del DC Extended Universe. Ma quali sono i piani a lungo termine per il personaggio? Dwayne lo ha spiegato senza mezzi termini in un'intervista con Cinemablend... Leggi anche Il Dwayne Johnson che ci aspetta dopo Black Adam: Jumanji 3, Red Notice 2, Jungle Cruise 2

Black Adam contro Superman? Ovvio per Dwayne Johnson

Intervistato da Cinemablend, Dwayne Johnson ha fatto capire che non vede solo Shazam nel futuro del suo personaggio, nel contesto del DC Extended Universe. Quando l'intervistatore gli domanda se un incontro/scontro tra Black Adam e Superman sia all'orizzonte, la risposta non lascia adito a dubbi. Questo nonostante non sia al momento affatto sicuro quale possa essere l'attore dietro l'Uomo d'Acciaio. Ecco le parole di The Rock:

[Affrontare Superman?] Assolutamente sì. Bello, è per questo che stiamo facendo tutto. È un po' che lo dico, ma sta per cominciare una nuova era nell'universo DC. Quello che volevo dire è che stiamo presentando un nuovo personaggio. Non è un sequel, non è un marchio che già esiste al cinema. Black Adam! Due anni fa il mondo non sapeva chi fosse… poi presentiamo la Justice Society of America, proprio una nuova era dell'universo DC. Ma quello che volevo sul serio dire è che ascoltiamo i fan, facciamo del nostro meglio per dare loro quello che vogliono. [...]

A volte, col passare del tempo, e ci sono passato col wrestling, non puoi dare sempre loro quello che vogliono, ma sapranno sempre che stiamo ascoltando. Ho ascoltato e ho voluto rivolgermi ai fan per anni. Perché volevo che qualcuno si alzasse e dicesse loro: "Vi ascoltiamo". Ora finalmente, dopo mesi che sono diventati anni, siamo arrivati qui. E focalizziamo scopi e intenzioni su questa nuova era, una nuova epoca. Su questa costruiremo.