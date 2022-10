Il Dwayne Johnson che ci aspetta dopo Black Adam: Jumanji 3, Red Notice 2, Jungle Cruise 2

News Cinema

Dwayne Johnson alias The Rock è instancabile, e il suo socio Hiram Garcia ha spiegato come procedono i lavori sui nuovi capitoli delle sue saghe più di successo. Nell'attesa, ci aspetta Black Adam.

Siete pronti a riabbracciare (anzi forse scalare) Dwayne Johnson alias The Rock in Black Adam, nei cinema dal 20 ottobre? Mentre assisterete alle imprese dell'antieroe DC Comics, Dwayne ha già in serbo i suoi impegni futuri, nel contesto delle saghe che hanno cementato la sua popolarità presso il grande pubblico. Parliamo di Jungle Cruise 2, Red Notice 2, Jumanji 3... a che punto sono questi progetti? Provano a spiegarlo ai microfoni di Collider i soci di Johnson presso la Seven Buck Productions. Leggi anche Dwayne Johnson, un video per festeggiare 20 anni di carriera al cinema Black Adam: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Red Notice 2, Jungle Cruise 2, Jumanji 3, il futuro di The Rock nei franchise

Red Notice è stato uno dei più grandi successi di Netflix, in termini di visualizzazioni, motivando il suo colossale budget di 200 milioni di dollari, speso anche per assicurarsi star del calibro di Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. A quanto sembra non solo Red Notice 2 è dietro l'angolo, ma le fondamenta per Red Notice 3 sarebbero già collocate. Hiram Garcia e Beau Flynn, coproducer e soci di The Rock, dicono:

Abbiamo un copione per Red Notice 2 e quasi uno per il terzo. Se Hiram e io riusciamo a fare le cose come speriamo, gireremo i due film assieme. Ma tutto dipende dai copioni, da quello che pensiamo noi e da quello che pensano Dwayne, Gal e Ryan. Ma il franchise spacca e naturalmente Netflix lo vuole continuare a tuttii i costi, anche Rawson [il regista e sceneggiatore] ci si è tuffato.

Meno sicuro a breve termine sembra essere Jungle Cruise 2: la Disney vuole il seguito di Jungle Cruise, ci spiegano i produttori, ma la direzione generale del seguito dev'essere ancora definita.

Dwayne ed Emily hanno creato un mondo incredibile. La loro intesa è straordinaria nel primo film e so che conoscono bene questi personaggi. So che hanno grandi idee su dove portare quell'universo e quel mondo. Ho la sensazione che quei due faranno in modo di avviare prima o poi Jungle Cruise 2.

Jumanji 3 (o sarebbe meglio dire Jumanji 4, se contiamo il film con Robin Williams come capostipite) avrà la priorità quando si libererà Jake Kasdan, il regista dei grandi successi di Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji - The Next Level.

Jumanji ci sarà. Naturalmente Jake Kasdan deve dirigere Red One per Prime Video, ora è impegnato. Ma parliamo un sacco di Jumanji. Abbiamo in realtà una grandiosa direzione in cui portare il prossimo film. Una volta che Jake finirà Red One, sarà la sua priorità e per noi è decisamente una cosa che vogliamo fare.