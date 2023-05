Bird Box Barcellona, Netflix svela teaser e data d'uscita dello spin-off del film con Sandra Bullock

News Cinema

A distanza di 5 anni da Bird Box, Netflix svela che uno spin-off del film arriverà prossimamente sulla piattaforma. Scopriamone insieme trama, cast e data d'uscita.

Dopo Bird Box, horror con protagonista Sandra Bullock, Netflix ha svelato che uno spin-off spagnolo, Bird Box Barcellona, arriverà a giugno in piattaforma e ha diffuso un primo teaser del film.

Il film si era rivelato un autentico trionfo per Netflix, dato che nei primi giorni dalla sua uscita, aveva registrato numeri altissimi di visualizzazioni. La storiatraportava lo spettatore in un mondo post- apocalittico, nel quale l'umanità per sopravvivere era costretta a privarsi di uno dei sensi, la vista, perché il pianeta era stato invaso da esseri misteriosi, in grado di far impazzire chiunque li guardasse direttamente negli occhi e portarli al suicidio. Così, i sopravvissuti ai massacri avevano imparato a orientarsi servendosi degli uccellini (i bird box del titolo), in grado di avvertire l'avvicinarsi delle entità mortifere. Nel film, Sandra Bullock è Malorie, una donna che tenta di tutto pur di portare in salvo i bambini che ha con sè; attraverso diversi flashback, il film mostra allo spettatore i primi momenti dell'apocalisse negli Stati Uniti e come Malorie si arrivata a diventare mamma di due bambini.

Oggi, Netflix ha annunciato che il film avrà uno spin-off spagnolo, Bird Box Barcellona, disponibile in piattaforma dal 14 giugno 2023. Come suggerisce il titolo, la pellicola mostrerà una storia parallela a quella di Malorie, seguendo nuovi personaggi e rivelando cos'è successo, invece, in Europa durante i primi momenti dell'apocalisse. Il primo film era l'adattamento di La morte avrà i tuoi occhi, primo volume di una saga post-apocalittica, diretto da Susanne Bier e con una sceneggiatura di Josh Malerman.

Bird Box Barcellona seguirà la storia di Sebastian e di sua figlia Anna, nella loro lotta alla sopravvivenza per le strade di Barcellona, mentre formano alcune alleanze con altri sopravvissuti e cercano di trovare una via di scampo, mentre altri pericoli, oltre alle misteriose creature, si profilano all'orizzone. Il film è scritto e diretto da Alex e David Pastor e nel cast ci sono Mario Casas Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro e Lola Dueñas.