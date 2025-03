Billy Crystal e Meg Ryan insieme agli Oscar 2025 rendono omaggio a Harry, ti presento Sally

News Cinema

Dopo il Super Bowl, Billy Crystal e Meg Ryan hanno deciso di darsi appuntamento agli Oscar 2025 per annunciare il vincitore della categoria miglior film, ma senza rinunciare ad un omaggio per Harry, ti presento Sally.

Sono trascorsi esattamente 36 anni da quando Harry, ti presento Sally ha conquistato il grande schermo proponendo come duo protagonista Billy Crystal e Meg Ryan. Amici diventati poi qualcosa di più, Harry e Sally hanno ravvivato il genere della commedia romantica degli Anni ’90: ancora oggi, del resto, quel film è considerato un cult del genere, motivo per cui una reunion dei protagonisti difficilmente passerebbe in secondo piano, ancor di più se sotto la luce dei riflettori degli Oscar. Entrambi, infatti, hanno deciso di partecipare insieme alla notte più attesa dalle star del cinema e hanno offerto una reunion alquanto speciale al pubblico.

Oscar 2025 e la reunion di Billy Crystal e Meg Ryan per Harry, ti presento Sally

Presenti agli Academy Awards, Billy Crystal e Meg Ryan sono stati coinvolti come presentatori: il loro compito è stato quello di annunciare il vincitore della categoria più attesa, quella di miglior film andato ad Anora, ma la loro presenza inizialmente ha un po’ rubato la scena al momento più atteso della cerimonia. Pur volendo scoprire chi avrebbe trionfato come miglior film del 2025, il pubblico appassionato di Harry ti presento Sally non ha potuto fare a meno di apprezzare la reunion dei due protagonisti, apparsi sul palco accompagnati dalla colonna sonora della rom-com. L’omaggio al film non si è concluso di certo qui. Meg Ryan ha esordito dicendo: “Siamo qui per presentare il premio per il miglior film”, e il suo co-conduttore ha voluto precisare che nel suo caso non si tratta della prima esperienza: “Ed è fantastico, perché ero di casa qui”. Meg Ryan, infatti, gli ha chiesto quando è stata la prima volta che ha presentato un Oscar e la risposta è stata: “Nove smoking fa. In realtà la prima volta che l’ho presentato è stato 35 anni fa proprio questo mese. Ed è strano perché sulla mia pagina IMDB ho 47 anni”.

Meg Ryan, in perfetto stile Sally, ha cercato di andare dritta al sodo e Billy Crystal non ha potuto fare a meno di citare la scena finale della commedia romantica: “Avete ragione, perché quando hai la possibilità di vincere un Oscar per il resto della tua vita, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”. La citazione in questione avviene durante la festa di Capodanno in Harry, ti presento Sally, quando Harry raggiunge l’amica per dirle: “E non è perché sono solo, e non è perché è la vigilia di Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”. La loro reunion è avvenuta ancor prima degli Oscar, del resto. In occasione del 35esimo anniversario del film, hanno realizzato uno spot per il Super Bowl diventato virale ricreando l’iconica scena al ristorante.