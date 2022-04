Bill Murray, sospeso il set per suo comportamento inappropriato

News Cinema

Il set di Being Mortal, esordio alla regia dell'attore Aziz Ansari, sarebbe stato sospeso proprio a causa del comportamento di Bill Murray, dopo la denuncia di qualcuno nella troupe.

Da Bill Murray non ci si aspetta mai un atteggiamento prevedibile: è parte del mito di quest'attore al quale siamo tutti affezionati. Dispiace a maggior ragione però leggere addirittura di "comportamento inappropriato" sul set della commedia Being Mortal, esordio alla regia di Aziz Ansari, al punto che il set sarebbe stato persino sospeso a causa della situazione che si è creata. Leggi anche Bill Murray doveva essere Batman per Ivan Reitman, mentre Eddie Murphy poteva diventare Robin

Bill Murray, sospeso il set di Being Mortal per comportamento inappropriato

Il sempre affidabile Deadline riporta che un non meglio precisato "comportamento inappropriato" di Bill Murray sul set di Being Mortal ha portato a una denuncia e addirittura a una sospensione dei lavori sul film a partire dallo scorso lunedì. La notizia è sicura, perché la decisione è stata comunicata in forma scritta ai membri della troupe non coinvolti nella faccenda, ed è stato quello il canale attraverso il quale Deadline è venuto a conoscenza del fatto.

Al momento è in corso un'indagine per capire la dinamica di qualsiasi cosa sia accaduta, ma per ora è certo che la denuncia non è arrivata né dal protagonista nonché regista al suo esordio, Aziz Ansari, né dal coprotagonista Seth Rogen.

Bizzarrie a parte, Murray aveva già sfiorato tempo fa la scure di Hollywood, dopo che Lucy Liu parlò dell'atteggiamento aggressivo e volgare nei suoi confronti, in una delle prove per Charlie's Angels (2000): in quel caso però non ci fu denuncia, perché Lucy Liu tenne soltanto a chiarire una versione dei fatti che per lei non corrispondeva al vero. Entrambi chiusero la questione, con Murray che dichiarò di non sopportare chi lavorasse con lui senza sufficiente professionalità.

Quello che sta accadendo sul set di Being Mortal sembra però legalmente grave, e speriamo sinceramente che la cosa si risolva senza troppi problemi: abbiamo già la prospettiva di rinunciare a breve o lungo termine a persone come Johnny Depp o Will Smith. Aggiungere alla lista Bill Murray sarebbe davvero triste.

Being Mortal è l'adattamento sotto forma di fiction del libro omonimo pubblicato nel 2014 dal chirurgo americano Atul Gawande, sul fine vita e sui ricoveri in ospizio: è celebre per essersi focalizzato sulle procedure per garantire il benessere e non la sopravvivenza.