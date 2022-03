Bill Murray doveva essere Batman per Ivan Reitman, mentre Eddie Murphy poteva diventare Robin

News Cinema

Mentre The Batman dà ottimi risultati al botteghino, Bill Murray confessa di aver rifiutato un film sull'Uomo Pipistrello in cui avrebbe dovuto dividere la scena con Eddie Murphy. La regia era di Ivan Reitman.

Ora che si parla quasi ogni giorno di The Batman, paragonando il film di Matt Reeves con Robert Pattinson agli altri cinecomic sull'Uomo Pipistrello, è uscita una notizia assai divertente e curiosa che riguarda una versione cinematografica del fumetto che avrebbe dovuto avere come interprete principale... Bill Murray.

Avete capito bene: abbiamo detto Bill Murray. Il ruolo è stato proposto al prodigioso attore negli anni ’80, quindi quando era giovane. Il nostro, però, si è tirato indietro. Ma non finisce qui. A dirigere il film sarebbe dovuto essere Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters e Ghostbusters 2. Nella sua mente, Batman doveva, appunto, avere il volto di Murray, mentre la parte di Robin sarebbe andata a Eddie Murphy, che però disse di no.

La ragione per cui il Batman di Ivan Reitman non andò in porto

Di questo Batman immaginiamo comico, o comunque parodistico, ha parlato lo stesso Bill Murray in un'intervista, spiegando per quale ragione il film non si fece:

Parlai con Eddie Murphy del film, e lui voleva interpretare Batman. Ecco come andò la conversazione: "Non voglio essere il ragazzo prodigio di nessuno. Forse l'avrei fatto in passato, quando ero davvero un ragazzo". Invece era troppo tardi, eravamo negli anni '80. Io non potevo indossare quel costume. Eddie stava bene in viola, e anche io stavo bene in viola. Vestito di rosso e verde sembravo invece uno degli Elfi di Babbo Natale. In quel film la vanità aveva un ruolo di primo piano. Non l'avremmo mai fatto.

Dalle parole di Murray si capisce che davvero il progetto non andò in porto, più che per la vanità dei due protagonisti, per il loro egocentrismo. Nessuno dei due voleva essere un personaggio secondario. Che peccato! Quanto ci saremmo divertiti a vedere quel film. E comunque, dopo i due Batman di Tim Burton, la trilogia del cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e The Batman, dubitiamo fortemente che qualcuno racconterà la storia di Bruce Wayne in chiave buffa.

Tornando a Reitman, accettò di buon grado la sconfitta e si dedicò a Ghostbusters, nel quale Murray era il cinico e fantastico Peter Venkman.