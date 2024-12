Biancaneve: ecco il trailer ufficiale italiano del remake live action con Rachel Zegler e Gal Gadot

News Cinema

Tra fedeltà al classico e audace rielaborazione, il remake live action di Biancaneve si mostra in un nuovo trailer italiano. Il film con Rachel Zegler nei panni dell'iconica principessa Disney e con Gal Gadot, che interpreta la crudele e ambiziosa regina Grimilde, arriverà nei cinema italiani il 20 marzo 2025.

C'è chi lo attendeva con sincera curiosità e chi non vede l'ora di criticarlo aspramente (e aveva già cominciato dopo il leak di qualche giorno fa). Stiamo parlando del nuovo trailer italiano ufficiale di Biancaneve, remake live-action del primo classico Disney diretto da Marc Webb e interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot. La data di uscita nei cinema italiani del film è fissata per il 20 marzo 2025.

Biancaneve vedrà attori in carne ossa accanto a personaggi in CGI ma, a far discutere, non sono soltanto le tecniche di animazione quanto l'etnia della celebre principessa e la rielaborazione dei sette nani, all'insegna dell'inclusività. Sulla falsariga di La Sirenetta (2023) di Rob Marshall, con protagonista una Ariel (Halle Bailey) dalla pelle scura, la pioniera delle principesse Disney avrà origini diverse dal canone, così come il suo nome. “È sopravvissuta a una tempesta di neve accaduta quando era piccola - ha raccontato Zegler a Variety - E così il re e la regina hanno deciso di chiamarla Biancaneve, per ricordarle la sua resilienza”.

Per realizzare il film con Gal Gadot, stando a quando riportato da Forbes, è stata impiegato il monumentale budget di 269,4 milioni di dollari, al quale si aggiungeranno i costi di promozione e distribuzione. Ciò significa che, pe rispettare le aspettative, Biancaneve dovrà fare scintille al box office, portando a casa almeno a 600 milioni di dollari a livello globale. Una missione ardua e rischiosa, ma non impossibile.

A seguire, il trailer italiano ufficiale di Biancaneve.

Ciò che immediatamente salta all'occhio, al di là della fedeltà dei costumi e dell'ambientazione al classico d'animazione del 1937, è il ruolo marginale del cosiddetto Principe Azzurro. La componente romantica della fiaba è sfiorata appena e, al centro del trailer, c'è prevalentemente il rapporto tra la tirannica e algida Grimilde (Gadot) e l'odiata figlioccia, che assumerà persino sfumature vagamente politiche (le due discutono su quale sia il modo migliore di governare e relazionarsi con i sudditi).

Non manca un fugace sguardo alla trasformazione della strega nella spaventosa megera che convincerà Biancaneve a mordere la mela avvelenata. Al di là, infine, del discutibile aspetto dei nani, il trailer lascia intendere che le peripezie dei sette minatori troveranno ampio spazio, tra folli corse sui binari della miniera e gag di tutti i tipi. È possibile anche ascoltare un accenno di una delle canzoni cantate dalla principessa. Il film includerà infatti nuovi brani firmati da Benj Pasek e Justin Paul, autori delle musiche di La La Land e The Greatest Showman.