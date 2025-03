Biancaneve è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il remake di Biancaneve ha perso il primo posto negli USA ma lo mantiene al botteghino italiano. Entra Le assaggiatrici di Silvio Soldini in seconda posizione. FolleMente è terzo.

Il remake disneyano di Biancaneve ha mantenuto il primo posto in un boxoffice italiano del weekend sottotono, che ha globalmente registrato un calo del 37% rispetto alla settimana precedente (fonte Cinetel). Il film di Marc Webb con Rachel Zegler e Gal Gadot ha comunque tenuto la vetta con 1.507.500 euro, raggiungendo il nostro totale di 5.968.000. Non sono numeri altissimi, ma sono relativamente migliori di quelli negl USA, dove il lungometraggio è già slittato di una posizione e ha incassato al secondo weekend meno di Dumbo, che finora era il remake Disney più ansimante al cinema. In totale nel mondo Biancaneve veleggia sui 143.114.600 dollari, molto poco considerando il suo budget sui 250 milioni (stando a Forbes, Variety e Deadline).

Entra al secondo posto Le assaggiatrici di Silvio Soldini, dove si racconta di Rosa, che nell'autunno del 1943, rifugiatasi in un paesino per sfuggire alla guerra, scopre che lì vicino c'è il quartier generale segreto di Hitler. Il dittatore cerca delle persone che possano assaggiare quello che mangerà, terrorizzato dall'idea di essere avvelenato. Il film interpretato da Elisa Schlott parte con 792.400 euro (804.300 contando le anteprime).

Scivola dalla seconda alla terza posizione l'ormai trionfatore di questo inizio anno: FolleMente di Paolo Genovese guarda la concorrenza dall'alto del suo totale di 16.640.000 euro (di cui 580.900 raccolti nel fine settimana). Per quanto tempo rimarrà il film più visto in Italia del 2025? Edoardo Leo e Pilar Fogliati si amano e si scontrano, come si amano e si scontrano le loro personalità (Giallini-Lastrico-Santamaria-Papaleo e Puccini-Fanelli-Pandolfi-Giannetta).