Beverly Hills Cop 4: primo trailer ufficiale con Eddie Murphy!

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F sarà su Netflix in estate... ed è arrivato il trailer ufficiale sottotitolato in italiano con Eddie Murphy! Beverly Hills Cop 4 è realtà.

Beverly Hills Cop 4 si affaccia finalmente, con un teaser trailer sottotitolato in italiano, che annuncia per l'estate l'arrivo in streaming su Netflix di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, titolo italiano di questo quarto atto che vede Eddie Murphy tornare nei panni mitici dello sbirro Axel Foley. E con lui tornano due amici/colleghi, simboli come lui degli anni Ottanta...



Beverly Hills Cop 4, il film con Eddie Murphy

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, diretto dall'esordiente già regista di corti Mike Molloy, rivede Eddie Murphy nei panni del poliziotto Axel Foley: manca dai tempi del (criticato) Beverly Hills Cop III del 1994, di certo non una delle punte di diamante della carriera di John Landis. Prima ancora Axel aveva colpito nel più poliziesco e meno umoristico Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II (1987), che manteneva tutta l'aura dello stile compiaciuto e dinamico del compianto Tony Scott, ma naturalmente tutto nacque con Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (1984), per la regia di Martin Brest. Anche se nel corso dei decenni i registi sono cambiati, è rimasto solido al timone della produzione la leggenda di Hollywood Jerry Bruckheimer, specialista del sottogenere testosteronico, in questo caso ampiamente corretto dall'ironia e dall'autoironia della star protagonista, che all'esordio della saga aveva soltanto 23 anni! Nel quarto capitolo rivedremo in azione Judge Reinhold e John Ashton come Billy e John, con la partecipazione di Kevin Bacon e Joseph Gordon-Levitt, su copione di Josh Appelbaum & André Nemec (già su Tartarughe Ninja) e Will Beall (già su Aquaman). Leggi anche Eddie Murphy sul set di Beverly Hills Cop 4: "Una sfaticata"