Better Man: ecco il trailer italiano ufficiale del film su Robbie Williams

Nelle sale italiane dal 1° gennaio questo un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico. Ecco il trailer italiano di Better Man.

Robbie Williams è uno musicisti più noti premiati al mondo, con sei dei 100 album più venduti nella storia britannica, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli al primo posto e un record di 18 BRIT Awards. Con il suo album 'XXV' ha ottenuto il primo posto delle classifiche nel Regno Unito, battendo il record come artista solista con il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito. Considerando i suoi lavori da solista e i dischi pubblicati con i Take That, sono 19 i dischi che si sono piazzati al primo posto. Nel 2003, i suoi concerti a Knebworth hanno fatto registrare 375.000 presenze in tre serate: un record che deve ancora essere superato, anche se è in arrivo la reunion degli Oasis.

In arrivo è anche Better Man, il musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita di questa superstar del pop.

Il film, nelle sale dal 1° gennaio con Lucky Red, è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, e traduce in immagini il suo stile inconfondibile e la sua tipica ironia. A dirigere, e firmare la sceneggiatura con Oliver Cole e Simon Gleeson, è stato Michael Gracey, il regista di The Greatest Showman, che così ha parlato del progetto:

“È una storia particolare e Robbie è un personaggio unico. Volevo essere sicuro che il modo in cui abbiamo rappresentato la sua vita fosse creativamente unico.”

Di Better Man Williams è anche produttore, nonché narratore, e appare nella versione scimmiesca di sé stesso. Ecco come ha commentato questa decisione:

“La mia vita è apparsa ai miei occhi come l’esecuzione di un numero da funambolo senza l’imbracatura di sicurezza. Sento di poter cadere in qualsiasi momento e molte volte lo faccio. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia ho sentito l’audacia della scelta ma allo stesso tempo ho capito che dovevamo andare avanti...”