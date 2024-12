Better Man: a Capodanno le anteprime "sing along" per cantare i più grandi successi di Robbie Williams!

News Cinema

Il Film sulla vera storia di Robbie Williams sarà nei cinema dal 1 gennaio 2025 e in anteprima il 31 dicembre.

Dopo essere stato presentato a Roma e in collegamento in oltre 150 cinema d’Italia in compagnia del regista Michael Gracey e di Robbie Williams, che ha regalato una performance live destinata a restare nei cuori dei fan, Better Man arriverà nelle sale italiane dal 1° gennaio e, in anteprima, il 31 dicembre con le speciali proiezioni “sing along”! Gli spettatori potranno così guardare uno dei film più attesi del nuovo anno cantando tutte le canzoni in versione karaoke! Dai primissimi singoli con i Take That come “Relight my fire” ai successi planetari da solista come “Angels”, “Feel”, “She’s the one”, “Come undone”, “Rock Dj” - quest’ultima immortalata in un’incredibile scena magistralmente girata, cantata e ballata nella magica Regent Street di Londra - e molti altri fino a “Forbidden road”, il nuovo singolo tratto dalla colonna sonora del film, candidato ai Golden Globe come Migliore canzone originale ed entrato nella shortlist dei Premi Oscar® per la categoria Migliore canzone originale.

Un’occasione unica per salutare il 2024 e accogliere il 2025 all’insegna del grande cinema e della grande musica in compagnia di uno degli artisti più iconici di sempre.

L'elenco delle sale dove sarà possibile partecipare alle speciali anteprime "sing along" di Better Man sarà presto disponibile su https://betterman.alcinema.it.



Better Man: la trama ufficiale e il trailer italiano del film su Robbie Williams

Better Man è la storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile.

Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall'infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.