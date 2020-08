Benvenuto a bordo: cast, trama e curiosità della commedia crocieristica francese con Luisa Ranieri

News Cinema

Valerie Lemercier, Franck Dubosc e Luisa Ranieri sono gli interpreti principali della commedia del 2011 di Eric Lavaine.

Nostalgia delle commedie crocieristiche balneari, in questa estate in cui gli assembramenti per la nostra salute è meglio evitarli? Bene, potete rifarvi con il film del 2011 Benvenuto a bordo, che nonostante la presenza della nostra Luisa Ranieri e le atmosfere da film estivo italiano è invece francese, diretto da Eric Lavaine e interpretato nei ruoli principali da Valérie Lemercier, Franck Dubosc e Gérard Darmon.

La trama del film ruota intorno a Isabelle (Lemercier), direttrice delle risorse umane di una compagnia di crociere. Quando Jérôme Berthelot (Lionnel Astier), che è il suo capo e il suo amante, decide di lasciarla e licenziarla nello stesso giorno, pensa a una vendetta e per la crociera inaugurale ingaggia come animatore Rémy Pasquier (Dubosc), un disoccupato che si crede artista, capisce tutto alla lettera e ovviamente non sa niente del mestiere. In questo modo Isabelle spera di rovinare la crociera all'ex. E dal momento che sa che Jerome porterà anche la moglie, la donna compra un biglietto per il viaggio. Dopo i disastri iniziali, però, Rémy conquista l'equipaggio, inclusa la comandante Margherita Cavalieri (Ranieri).

Gli interpreti francesi di Benvenuto a bordo

Valérie Lemercier è una notissima attrice francese, anche regista, vincitrice di 2 premi César nel 1994 (per I visitatori) e nel 2007 (per Un po' per caso, un po' per desiderio). Ha esordito al cinema nel 1990 diretta da Louis Malle in Milou a maggio e ha ricoperto appunto il doppio ruolo di Frénégonde de Pouille e Béatrice de Montmirail nel grandissimo successo I visitatori. Il pubblico italiano la ricorda anche sicuramente per i due film della serie de Il piccolo Nicolas, tratti dai libri di René Goscinny, dove è la madre del protagonista e in Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà diretto dallo stesso regista, Laurent Tirard, dove appariva il marito di Luisa Ranieri, ovvero Luca Zingaretti. Valérie Lemercier è anche cantante e ha inciso numerosi dischi. Ha diretto 5 film di cui È arrivato nostro figlio, del 2013, uscito anche in Italia.

Un altro attore francese molto noto che appare in Benvenuto a bordo, nel ruolo di Richard Morena, è Gérard Darmon, comparso in Asterix & Obelix – Missione Cleopatra con Monica Bellucci. Nato nel 1948, anche lui è cantante ed è stato marito e padre dei due figli dell'attrice Mathilda May. A 25 anni è apparso nella celebre serie Arsenio Lupin, un cult anche in Italia, ed ha oltre un centinaio di titoli in curriculum tra film e serie tv, tra cui Betty Blue.

Rémy è interpretato da Franck Dubosc, che ha iniziato la carriera negli anni Ottanta, ottenendo anche un ruolo fisso in Coronation Street. Se sono pochi i suoi film conosciuti in Italia, in Francia ha ottenuto un grande successo con la trilogia di Camping. Nel 2018 ha diretto e interpretato il suo primo film da regista, Tutti in piedi, uscito anche da noi, dove c'è anche Gérard Darmon, a cui dà il tormento in Benvenuto a bordo.

Qualche curiosità su Benvenuto a bordo

Il film è stato girato – prima del disastro della Costa Concordia – a bordo della Costa Atlantica durante sei settimane. In pratica la crociera che vediamo sullo schermo è reale e vi hanno partecipato 150 membri di cast, troupe e comparse, assieme a 2000 clienti veri. Per organizzare riprese tanto complesse c'è voluto un anno di preparazione.

durante sei settimane. In pratica la crociera che vediamo sullo schermo è reale e vi hanno partecipato 150 membri di cast, troupe e comparse, assieme a 2000 clienti veri. Per organizzare riprese tanto complesse c'è voluto un anno di preparazione. Voci non confermate dicono che Francesco Schettino , capitano della Costa Concordia, affondata sotto il suo comando, sia stato un consulente di Benvenuto a bordo,

, capitano della Costa Concordia, affondata sotto il suo comando, sia stato un consulente di Benvenuto a bordo, Non poteva mancare un riferimento parodistico, che tutti gli spettatori coglieranno, a una celebre scena di Titanic di James Cameron . Meno noti da noi sono i film a cui ha partecipato Franck Dubosc , che vengono citati in Benvenuto a bordo : il primo Camping (2006) e Disco del 2008, dove ballava al ritmo di Can't Take My Eyes Off You di Frankie Valli (celebre anche per esser stata utilizzata nella festa del matrimonio in Il cacciatore di Michael Cimino ).

di . Meno noti da noi sono i film a cui ha partecipato , che vengono : il primo (2006) e del 2008, dove ballava al ritmo di di (celebre anche per esser stata utilizzata nella festa del matrimonio in di ). Per Luisa Ranieri Benvenuto a bordo è il secondo film internazionale dopo Letters To Juliet , che però si svolgeva in Italia.

Benvenuto a bordo è il secondo film internazionale dopo , che però si svolgeva in Italia. Come succede a volte nel cinema di tutto il mondo, sempre nel 2011 è uscita un'altra commedia francese con un soggetto molto simile, che si intitolava semplicemente La Croisiére.