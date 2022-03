News Cinema

Benedict Cumberbatch riceve la stella sul Walk of Fame e pronuncia un commovente discorso

Daniela Catelli di 01 marzo 2022

Onorato da Hollywood con una stella sul celebre Walk of Fame, Benedict Cumberbatch, candidato all'Oscar per Il potere del cane, ricorda la sorella e invita tutti a fare quello che possono per porre termine alla guerra in Ucraina.