Ben Foster e Michael Caine nel trailer di Medieval

Ci sono anche Matthew Goode e Sophie Lowe in questo kolossal in costume diretto da Petr Jákl che è il film ceco più costoso della storia dell'industria cinematografica della Repubblica Ceca.

A Hollywood ci prova ancora Ridley Scott, con ad esempio il suo recente The Last Duel, a tenere alto il vessillo del cinema che racconta l'epica medievale. Da noi (mentre Matteo Rovere si occupa di storia antica con Il primo re e Romulus, ma chissà che poi non decida di passare a epoche successive) il Medioevo sta per tornare al cinema coi toni picareschi e brancaleoniani del Pataffio di Francesco Lagi.

E in Repubblica Ceca, invece, hanno realizzato un film che si intitola Medieval, s'ispira e vere storie della tradizione medievale di quelle terre, e vede protagonisti Ben Foster, Michael Caine e moltri altri interpreti di livello internazionale, con un budget che è stato il più alto della storia dell'industria cinematografica di quel paese: 500 milioni di corone, pari a circa 20 milioni e 325mila euro.

Medieval, di cui vi mostriamo il trailer di seguito, vede Ben Foster nei panni di Jan Žižka, un condottiero boemo che è considerato uno dei più valorosi guerrieri della storia, non andandone a raccontare le celebri vittorie ottenute nel corso delle Crociate contro gli Hussiti (tra il 1419 e il 1434) ma facendo della sua una storia di formazione, andando a vedere quel che è accaduto prima, e come quel ragazzo sia divenuto il leggendario combattente che poi è diventato.

A dirigere il film il regista Petr Jákl, uno di grande successo commerciale in patria grazie a film come l'horror Ghoul e l'action Kajinek, mentre a completare il cast ci sono anche Matthew Goode, Sophie Lowe, Til Schweiger, William Moseley, Karel Roden, Roland Møller, Kevin Bernhardt, Ondřej Vetchý e Marek Vašut.

Ecco il trailer e la trama di Medieval:





Ispirato alla vera storia di Jan Žižka, uno dei più grandi guerriere della storia. Dopo la morte del suo imperatore in carica, il Sacro Romano Impero piomba nel caos mentre Venceslao di Lussemburgo Re di Boemia e il fratellastro Sigismondo di Lussemburgo Re d'Ungheria lottano per il controllo del trono vacante. Il coraggioso e nobile capo mercenario Jan Žižka viene assoltato da Lord Boresh per rapire la fidanzata del potente Lord Rosenberg, Lady Katherine, allo scopo di impedire che Rosenberg salga al potere assieme al corrotto Re Sigismondo. Ma Jan crede che i Re siano la mano destra di Dio, e che a loro siano dovuti rispetto e obbedienza a ogni costo. Mentre Katherine viene invischiata in un pericoloso gioco politico tra i due sovrani, Jan s'innamora del suo forte spirito e della sua determinazione nel salvare il popolo. In un coraggioso tentativo di salvarla, combatte con un un esercito di ribello contro la corruzione, l'avidità e il tradimento di coloro che vogliono arrivare al potere. Jan realizza così che il destino dell'Impero verrà determinato dal suo amore per Katherine e che il suo destino non è nelle mani dei regnanti, ma in quelle del suo popolo.