Ben Affleck e l'oca: una questione di cognomi

News Cinema

Cosa c'entra Ben Affleck con l'oca che è la leggendaria mascotte di una compagnia di assicurazioni? Tutta colpa di una confusione di cognomi.

C'è chi si lamenta di avere un nome o un cognome strano, e quindi di essere stato lo zimbello dei compagni di scuola, e chi invece maledice i propri genitori per un nome e cognome troppo comuni. Alla prima categoria appartiene Ben Affleck, che ce l'ha con la sorte beffarda, che ha fatto sì che il suo cognome avesse quasi lo stesso suono di una compagnia di assicurazioni: la Aflac.

Ben Affleck, la compagnia di assicurazioni e l'insopportabile oca

Durante la promozione di The Tender Bar, Ben Affleck ha spiegato perché non è contento del fatto che il suo cognome venga confuso con Aflac. Lo ha fatto dopo che gli è stata fatta la domanda "Ben Affleck è il proprietario della Aflac?".

Questa è la croce che devo portare. Provate a immaginare di avere un cognome molto inusuale e dal suono leggermente sgradevole. Immaginate poi che ci sia un’importantissima compagnia di assicurazioni che porta lo stesso nome e che abbia un budget illimitato da spendere in spot televisivi pubblicitari. Immaginate quindi che la sua scelta creativa consista nel prendere un'oca e farle starnazzare il tuo cognome a tutto volume, con un verso che assomiglia alla voce umana, per l'intera durata dello spot.

Immaginate adesso come possiate sentirvi quando siete su un aereo e la signora mezza sbronza dietro di voi vi riconosce e ha la splendida idea di fare per 6 ore, e quindi fino all'arrivo a New York, la sua migliore imitazione di Gilbert Gottfried. Grazie, Aflac! Non è mia! Ma me la merito, oppure vorrei uno sconto.

Il Gilbert Gottfried di cui parla Ben Affleck è l'attore, comico e doppiatore che da anni presta la voce all'oca della Aflac. In ogni modo, magari tutti noi potessimo portare come unica croce le bizzarre conseguenze di una confusione di cognomi! Allora sì che la vita sarebbe bella! Quella di Ben al momento va a gonfie vele, non solo per il ritorno con Jennifer Lopez, ma anche per i numerosi film a cui l'attore è ed è stato legato: dal sopracitato The Tender Bar a The Last Duel, da The Flash a Deep Water. Siamo contenti per lui, e ammettiamo che nemmeno noi avremmo gradito un volo aereo davanti a una signora impazzita e starnazzante.