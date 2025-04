Bella Thorne accusa "quello schifoso" di Mickey Rourke per comportamenti violenti e inaccettabili sul set di Girl

News Cinema

L'attrice Bella Thorne ha pubblicato su Instagram una serie di post contro quello "schifoso" di Mickey Rourke e i suoi comportamenti violenti e irrispettosi sul set di Girl, che hanno condiviso.

Alzi la mano chi sa che Mickey Rourke, negli anni Ottanta magnifico sex symbol, poi rovinato da una vita dissipata, dal pugilato e dalla chirurgia plastica, attualmente si trova nella casa del Grande Fratello VIP in Inghilterra. Lì si è già fatto notare per una serie di insulti omofobi che gli sono costati una bella reprimenda. Da lì ha preso spunto Bella Thorne, che nel 2020 ha condiviso con lui il set di un thriller intitolato Girl (nella foto), per pubblicare su Instagram una serie di storie e post in cui racconta cosa le ha fatto Rourke durante le riprese. Uno lo vedete qua sotto. dove su una foto di lui scrive: "Questo fottuto tizio. Schifoso. Ho dovuto lavorare con quest'uomo in una scena in cui ero in ginocchio con le mani legate dietro la schiena. Lui doveva colpirmi sulla rotula con una smerigliatrice e invece l'ha fatto sui miei genitali attraverso i jeans. Li ha colpiti un sacco di volte. Avevo dei lividi sull'osso pelvico. Lavorare con Mickey è stata una delle peggiori esperienze della mia vita di attrice".

Bella Thorne picchia duro su Mickey Rourke

In una storia sempre su IG, ora non più visibile, Bella Thorne ha poi scritto: "sono così tante le storie disgustose che mi ha fatto passare in quel film, inclusa l'ultima scena in cui dava gas e sgommava con l'auto in modo da coprirmi completamente di fango. Penso che trovasse divertente umiliarmi di fronte a tutta la troupe. Ho dovuto andare da sola nella sua roulotte perché si rifiutava di parlare col regista e coi produttori, quindi dovevo convincerlo a venire e completare il suo lavoro, mentre urlava richieste folli che voleva dai produttori. Ho dovuto proprio pregarlo. Da sola. Nella sua roulotte. Altrimenti il film senza di lui non si poteva finire. Il lavoro di ognuno sarebbe andato perduto e senza motivo. Non lo volevo fare, ero a disagio, ma ho fatto quello che mi hanno chiesto di fare e quello che era meglio per tutti".

La risposta di Mickey Rourke

Un portavoce dell'attore ha risposto a Deadline che per primo ha fatto un articolo in merito: "Siamo a conoscenza delle affermazioni profondamente disturbanti fatte da Bella Thorne sulla sua esperienza sul set col signor Rourke durante le riprese di un film del passato. Queste affermazioni sono estremamente serie. Il signor Rourke nega nel modo più assoluto ogni intenzionale cattiva condotta professionale. Non è stato contattato in precedenza con nessuna affermazione di questa natura ed era inconsapevole del disagio espresso dalla signora Thorne, all'epoca. In segno di rispetto per tutte le persone coinvolte e alla luce della gravità delle accuse, il signor Rourke si asterrà dal commentare ulteriormente in questo momento. E' pronto a collaborare pienamente con ogni inchiesta appropriata. Estendiamo il nostro supporto a tutti i professionisti che meritano di sentirsi sicuri e rispettati sul posto di lavoro.