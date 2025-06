Bella Ramsey dopo The Last of Us è diretta verso l'universo Marvel?

News Cinema

Dopo il successo raggiunto in The Last of Us, per Bella Ramsey potrebbero presto aprirsi per porte di un altro grandissimo universo: e se debuttasse nel MCU?

Bella Ramsey si sta godendo il meritato successo. Protagonista di The Last of Us, ha raccontato sul piccolo schermo una delle storie più apprezzate nel mondo dei videogiochi interpretando Ellie, accanto al Joel di Pedro Pascal. Con una seconda stagione terminata ed una terza in fase di realizzazione, The Last of Us è uno dei titoli del momento, motivo per cui non stupisce che Bella Ramsey sia finita nel mirino dei Marvel Studios.

Bella Ramsey presa in considerazione per un ruolo di spicco dai Marvel Studios: l’indiscrezione

Molto presto Bella Ramsey potrebbe sfoggiare i suoi superpoteri nel Marvel Cinematic Universe, almeno stando alle recenti dichiarazioni di MyTimeToShineHello. Il noto insider ha rivelato che la star di The Last of Us è stata presa in considerazione per un ruolo di spicco in un futuro progetto Marvel. Quale non è dato sapere e neppure quale personaggio rappresenterà. In ogni caso non si tratta di informazioni confermate in via ufficiale, per cui il tutto è da prendere con le pinze.

Dopo che l’indiscrezione si è diffusa a macchia d’olio sul web, in molti hanno già cominciato ad avanzare qualche teoria sul possibile personaggio che potrebbe interpretare Bella Ramsey nel MCU. C’è chi spera in uno dei tanti legati all’universo degli X-Men e avrebbe persino già menzionato Morph, inserito nella serie animata degli X-Men e poi riapparso anche nella nuova serie su Disney+ X-Men ’97 che ha introdotto il personaggio sullo schermo come non binario. Altri invece sperano che interpreti Rogue o ancora Kitty Pryde detta Shadowcat. L’idea che possa rientrare tra i prossimi X-Men è alimentata dalle dichiarazioni di Kevin Feige, secondo cui l’era degli X-Men arriverà dopo Avengers: Secret Wars.