Beetlejuice Beetlejuice ancora sconfitto da Cattivissimo Me 4 al boxoffice italiano del weekend

Per la terza settimana continua immutabile la battaglia al nostro botteghino italiano del weekend: Cattivissimo Me 4 mantiene la vetta, Beetlejuice Beetlejuice lo insegue (ma vince negli USA). Al terzo posto il documentario sullo scudetto dell'Inter.

È il terzo round al boxoffice italiano del weekend e il risultato dello scontro tra la prima e la seconda posizione non cambia: al primo posto conduce Cattivissimo Me 4, che è arrivato a quota 16.251.300 euro (754.000 nel fine settimana, fonte Cinetel). C'è da chiedersi se le nuove avventure di Gru e dei Minion potranno sottrarre a Deadpool & Wolverine il secondo posto del migliore incasso dell'anno solare, ma i 18 milioni di quest'ultimo sembrano lontani. Ad ogni modo l'Illumination e la Universal, nonostante abbiano stanziato per questo quarto capitolo animato un po' più del solito, 100 milioni di dollari (fonte The Hollywood Monday), ne hanno portati a casa quasi 950. C'è vita in questa saga.



In realtà ce n'è anche nel mondo dei morti di Beetlejuice Beetlejuice, che tiene la sua medaglia d'argento con 684.000 euro e un totale italiano di 4.248.000. Più che da noi, il film di Tim Burton, che è tornato sul personaggio di Michael Keaton a ben 36 anni di distanza, ha stupito negli USA: ha trattenuto al secondo posto americano l'esordio del film animato Transformers One, battendolo 26 contro 25 milioni di dollari. Nel caso del film di Burton, colpisce che i suoi totali 330 milioni di dollari raccolti nel mondo (su 99 di budget, stando a quanto raccontato) siano così sbilanciati sul mercato americano, che ne fornisce la più grande fetta, sui 227.



Esordio al terzo posto per Inter. Due stelle sul cuore, con 681.200 euro: il documentario sullo scudetto della squadra nerazzurra ha registrato una media per sala quasi doppia rispetto a quella dei film citati, con 2.911 euro. L'incasso è stato totalizzato sui quattro giorni.

Slitta dalla terza alla quarta posizione il thriller horror Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, dove James McAvoy è un maniaco che convince una famiglia in crisi a passare un weekend di relax a casa sua. Non ci sarà alcun relax, com'è facile prevedere. L'incasso italiano ammonta al momento a 1.023.000 euro (352.000 raccolti nel fine settimana). Il lungometraggio di James Watkins, remake dell'omonimo film danese, ha toccato nel mondo intero i 42.390.000 dollari, a fronte di un budget sui 15 milioni, stando a Variety. Un altro centro del produttore Jason Blum.

Entra al quinto posto con 183.400 euro il film di animazione Ozi - La voce della foresta, dove una femmina di orango tango viene salvata dalla deforestazione e diventa un'influencer, grazie alla lingua dei segni.



