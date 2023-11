Beetlejuice 2: Betelgeuse sfoggerà di nuovo l'abito a strisce, che non è il preferito di Michael Keaton

News Cinema

Beetlejuice 2 non vedrà soltanto il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Betelgeuse, ma anche di uno degli abiti più iconici del personaggio: il vestito a righe. L'attore protagonista non lo ritiene il più rappresentativo del personaggio.

Torniamo a parlare di un film che ci sta particolarmente a cuore perché è il sequel di una black comedy che abbiamo amato moltissimo e che è uscita nel 1988. Si tratta di Beetlejuice - Spiritello porcello, diretto da Tim Burton e con protagonista Michael Keaton nei panni del ghoul Betelgeuse che di mestiere faceva il bio-esorcista. Il seguito, Beetlejuice 2, è sempre diretto dal regista americano che ha voluto nel cast anche Monica Bellucci, sua attuale compagna. La notizia di oggi, però, non riguarda lei ma Betelgeuse, in particolare il suo look.

Il Ghoul torna con il costume a righe

Col tempo Beetlejuice - Spiritello porcello è diventato un cult movie, e se i fan di Tim Burton non vedono l'ora che esca il numero due è (anche) perché lo stesso regista ha rivelato che con Beetlejuice 2 ha cercato di spogliarsi di tutto e di tornare alle origini, in altre parole alla ragione per cui gli piaceva (e gli piace) realizzare film. Ora, è impossibile pensare alla dispettosa creatura umanoide senza rammentare il suo completo a righe bianche e nere, e se vi state chiedendo se Keaton lo indosserà anche stavolta, ebbene la risposta è sì. A confermarlo è la costumista Colleen Atwood, storica collaboratrice del regista:

Beh, Betelgeuse deve avere un vestito a righe. Quel vestito è la quintessenza di Betelgeuse.

Per Michael Keaton stravince lo smoking borgogna

Michael Keaton, non è d’accordo con la Atwood, perché per lui il look più rappresentativo del personaggio è l'abito color borgogna che Betelgeuse indossa alla fine del film. Lo rivela la stessa costumista:

Stranamente è Michael a pensare che lo smoking borgogna, e quindi non il vestito a righe, sia la quintessenza di Betelgeuse, però il mondo intero non è d'accordo con lui e questa cosa è buffa.

Colleen Atwood ha ragione, e non siamo solo noi a dirlo. Tutti i costumi da Betelgeuse, sfoggiati negli USA il giorno di Halloween, sono a righe bianche e nere, e anche nel musical teatrale tratto dal film il personaggio ha sempre avuto una variante dell'abito a strisce. Quanto allo smoking rosso scuro tanto amato da Michael Keaton, Betelgeuse lo indossa, nel primo film, prima di venire inghiottito dal Verme delle Sabbie, che lo rispedisce nella sala d'attesa dell'aldilà.

Il fatto che per Keaton l’abito più iconico dello spiritello porcello sia quest'ultimo sta a indicare che l'attore ha una sua visione del personaggio, a cui magari aggiungerà qualche tratto o che interpreterà mettendo l'accento su una cosa piuttosto che su un'altra.

Ricordiamo che in Beetlejuice 2 tornano anche Winona Ryder e Catherine 'O Hara. Oltre a Monica Bellucci, che fa la parte della dolce metà di Betelgeuse, le new entry saranno Willem Dafoe e Justin Theroux. Il primo sarà un avvocato zombie che cerca di mantenere l'ordine tra i morti, mentre il secondo fa una parte ancora non specificata. Ci sarà infine Jenna Ortega, che impersonerà la figlia di Lydia (Winona Ryder)