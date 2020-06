Becky: il bizzarro trailer red band dell'horror home invasion con protagonista una ragazzina

News Cinema

Uscirà in America il 5 giugno, in digitale e nei drive-in, l'horror home invasion Becky, con Lulu Wilson e Kevin James, di cui è appena uscito il sanguinario trailer.

Promette bene questo horror home invasion, Becky, a cominciare dal bizzarro trailer red band (ovvero vietato ai minori, occhio!) per proseguire col cast, che comprende Joel McHale (Community, Ted), l'attore comico Kevin James (Tutti amano Raymond) per la prima volta alle prese con un personaggio di villain, e soprattutto la giovane eroina interpretata da Lulu Wilson, che ha 14 anni come la protagonista della vicenda e che ricorderete sicuramente in Sharp Objects, Hill House e al cinema in Oujia - L'origine del male e Annabelle 2. Una nuova e giovane leva, insomma, appassionata di horror.

Qua Lulu si produce in una serie di colpi proibiti per difendersi da un gruppo di pericolosi fuggitivi che invadono la casa sul lago dove lei e il padre si sono recati per ritrovare un rapporto segnato dalla morte della madre.

Becky è diretto a quattro mani da Cary Murnion e Jonathan Milott, in America uscirà il 5 giugno nei drive-in e in digitale e chissà che non arrivi presto anche da noi.