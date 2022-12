Beata te, un arcangelo per amico: video intervista a Serena Rossi e Fabio Balsamo

News Cinema

Una quarantenne single e l'irruzione della sua vita dell'arcangelo Gabriele che gli propone un bel figlio. Punto di partenza per la divertente commedia Sky Original per il Natale, Beata te. Ne abbiamo parlato con i due protagonisti, Serena Rossi e Fabio Balsamo.

Non chiamatelo angelo, per carità. Gabriele è Arcangelo, se vogliamo riservargli un'ortodossa maiuscola, e scende sulla terra la sera del quarantesimo compleanno di Marta per portarle in dono un figlio. Lei però non è che sia così convinta, si prende i sani 14 giorni per applicare eventualmente il diritto di recesso. Assunto iniziale curioso e sviluppato in maniera molto divertente, quello di Beata te, la commedia Sky Original di Natale in onda proprio a partire dal 25 dicembre in prima serata su Sky Cinema.

Beata te è scritto da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi e diretto da Paola Randi. Protagonisti Serena Rossi e Fabio Balsamo, che ci raccontano la loro esperienza in questa video intervista.

<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/beata-te/62504/video/?vid=39628" href="https://www.comingsoon.it/film/beata-te/62504/video/?vid=39628">Beata te: La nostra intervista esclusiva ai protagonisti del Film Serena Rossi e Fabio Balsamo - HD</a>