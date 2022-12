Beata te, la libertà di divertire: video intervista con Paola Randi e Lisa Nur Sultan

News Cinema

La commedia più divertente delle feste e con più di qualcosa da dire sulle scelte della donna senza essere didascalica. Beata te ce la raccontano la regista Paola Randi e la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan.

Un figlio in dono da un angelo, o meglio addirittura dall'arcangelo Gabriele. Non succede tutti i giorni, e la quarantenne Marta è concentrata nella sua vita soddisfacente da single e l'avventura di una nuova regia teatrale, quella di Amleto. Come dire, l'archetipo di quel dubbio che l'attanaglia a quel punto, tanto da chiedere un paio di settimane per pensarci, dovendo ospitare però il buffo messaggero.

Una premessa divertente, quella di Beata te, un film Sky Original con Serena Rossi e Fabio Balsamo in onda durante le feste in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW , sviluppata con intelligenza e lodevole credibilità, senza didascalismi e con notevoli tempi comici dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, che ha scritto il film insieme a Carlotta Corradi, e la regista Paola Randi.



Guarda Beata te su NOW

Le abbiamo incontrate e ci parlano dell'esperienza in questa intervista video.