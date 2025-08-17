Baz Luhrmann ha trovato la sua Giovanna d'Arco e non è Bella Ramsey

News Cinema

A quanto riporta in esclusiva Deadline, in trattative per interpretare Jehanne d’Arc nell'omonimo film di Baz Luhrmann ci sarebbe Isla Johnson, vista ne La regina degli scacchi.

Avevamo in passato parlato della ricerca di Baz Luhrmann della protagonista del suo nuovo, epico film, Jehanne d'Arc, ovvero Giovanna d'Arco anche nota come la pulzella di Orléans, la giovanissima eroina francese della Guerra dei cent'anni, arsa sul rogo nel 1431 e in seguito diventata santa. Un personaggio che ha ispirato tantissimi film e che adesso anche il regista di Moulin Rouge e The Great Gasby vuole portare al cinema. Per interpretare la protagonista si era parlato tempo addietro di Bella Ramsay, popolarissima presso il pubblico televisivo dopo Il trono di spade e The Last of Us. Ma invece, secondo quanto riporta in esclusiva Deadline, sarebbe in trattative per il ruolo Isla Johnson, che ne La regina degli scacchi interpretava la versione più giovane del personaggio di Beth Harmon, ricoperto da Anya Taylor-Joy.

Come sarà la Jehanne d'Arc di Baz Luhrmann?

Baz Luhrmann ha scritto la sceneggiatura del film insieme ad Ava Pickett, una commediografa che ha partecipato al primo reading del copione di fronte ai vertici della Warner Bros. nel celebre Chateau Marmont, nella stanza (aggiunge una nota pittoresca Deadline) dove venne fatto per i dirigenti della Warner dell'epoca il primo reading della sceneggiatura di Gioventù bruciata. Nella stessa occasione, assieme alla sua scenografa, Luhrmann ha fatto una presentazione visiva della storia. Non dubitiamo che sarà altamente spettacolare ma al momento non siamo in grado di dirvi di più, non sappiamo nemmeno se, come ha fatto quasi sempre finora, Luhrmann aggiungerà un aspetto musical alla storia.

Giovanna d'Arco al cinema: i film più famosi

Come dicevamo, la storia di Giovanna d'Arco ha ispirato moltissimi registi, fin dall'epoca del muto, tanto che la prima versione che si ricorda, dell'immaginifico Georges Méliès, è del 1899. Nove anni dopo, Mario Caserini firma la prima versione italiana, con Maria Gasparini. L'epico Cecil B. De Mille si cimenta nel 1916 col personaggio, interpretato da Geraldine Farrar. Nel 1928 arriva una delle versioni più celebri della storia: il danese Carl Theodor Dreyer firma con La passione di Giovanna d'Arco uno dei suoi capolavori: a dare il volto all'eroina è Renée Falconetti. Tutti conoscono sicuramente la Giovanna d'Arco del 1948, firmata da Victor Fleming e interpretata da una splendida Ingrid Bergman. Nel 1954 sempre Ingrid Bergman viene diretta dal compagno Roberto Rossellini in Giovanna d'Arco al rogo, un oratorio musicale con libretto di Paul Claudel e musica di Arthur Honegger. Tre anni dopo Otto Preminger dirige Jean Seberg in Santa Giovanna. Nel 1962 Robert Bresson firma Il Processo di Giovanna d'Arco con Florence Delay. In tempi più recenti, nel 1994 Sandrine Bonnaire interpreta Giovanna d'Arco, potere e innocenza diretto da Jacques Rivette. Nel 1999 Luc Besson dirige Milla Jovovich in Giovanna d'Arco e nello stesso anno esce la miniserie francese di Christian Duguay in cui Giovanna d'Arco è interpretata da Leelee Sobieski. Infine, Bruno Dumont nel 2019 dirige Lise Leplat Prudhomme in Jeanne. E l'elenco è ben lungi dall'essere completo...