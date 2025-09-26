Battle Royale, un quarto di secolo dopo

News Cinema

Compie 25 anni il famosissimo e violentissimo film di Kinji Fukasaku, senza il quale cose come Squid Game forse non esisterebbero. E che, pur rimanendo un commento spietato alla società giapponese, parla purtroppo di tendenze assai contemporanee e globali.

Ci sono cose di Battle Royale che è molto probabile sappiate anche senza averlo visto (ma, se volete vederlo o rivederlo, sappiate che sta su Prime Video).

Una di queste, ovviamente, è la trama, o comunque il suo punto di partenza: quello per cui il governo giapponese, di fronte a un imbarbarimento dei costumi giovanili ritenuto inarrestabile altrimenti (altro che i lanzichenecchi di Elkann), vara una legge speciale per cui a turno, su un’isola deserta, viene portata una scolaresca i cui membri sono costretti a uccidersi a vicenda fino a che, come diceva quello lì in Highlander, ne resterà soltanto uno.

Un’altra, quasi sicuramente, è che nei panni del professore deluso e incattivito che porta i suoi studenti sull’isola e al massacro, c’è un gigantesco Takeshi Kitano, che gioca con la sua immagine, declinando al nero surreale il personaggio di Takeshi’s Castle ma pure prendendo spunto da quello di Sonatine o di altri suoi film, e che nelle poche scene che lo vedono protagonista fa cose folli in maniera stupefacente ("Il signor Fukasaku mi aveva detto di recitare me stesso. Non capivo bene cosa intendesse, ma mi aveva detto di recitare me stesso, come faccio normalmente! Ho solo cercato di fare quello che mi ha detto", raccontò Kitano).

L’ultima, certamente, è che Battle Royale è uno dei film adorati da Quentin Tarantino, che è noto per aver dichiarato che avrebbe voluto dirigerlo lui, e che per omaggiarlo ha affidato a una delle sue protagoniste, l’attrice Chiaki Kuriyama, il ruolo della sadica e spietata Gogo nel suo Kill Bill Vol. 1.

Non l’ha diretto Tarantino, Battle Royale, ma un regista giapponese molto noto di nome Kinji Fukasaku, che alla veneranda età di quasi settant’anni decise di affrontare questa storia, basata su un romanzo di Koushun Takami che lo aveva colpito molto e che suo figlio Kenta aveva tramutato in una sceneggiatura.

Ovviamente molto violento e spietato, Battle Royale non è però affatto un film dove la violenza sta lì per divertimento, non è un film exploitation né un semplice film di genere. Lo dimostrano non solo la complessità di toni che Fukasaku ha infuso nel film, o il fatto che il regista abbia dichiarato di essere rimasto colpito dalla storia del romanzo perché gli ricordava quando, adolescente e durante la II Guerra Mondiale, lavorava in una fabbrica di munizioni coi suoi compagni di classe, e la fabbrica venne bombardata dagli americani e fu una carneficina dalla quale in pochi si salvarono solo perché riuscirono a farsi scudo col corpo di altri, e da allora smise di fidarsi del governo del suo paese e degli adulti in generale.





Dietro ai toni surreali e da manga (come manga è poi diventato il romanzo di Takami) di certe cose di Battle Royale si nascondono infatti una profonda critica alla società giapponese, al mondo adulto che distrugge quel poco d’innocenza rimasta in giovani generazioni comunque abbandonate a loro stesse e spinte ai limiti della sopportazione psicologica da un sistema scolastico e sociale che è ultra-competitivo e ossessivamente capitalista, e che inculca la sopraffazione come strumento per l’affermazione e la sopravvivenza.

E però, oggi, fuori da quel contesto che comunque non è cambiato né migliorato molto, questo film che compie un quarto di secolo e che rappresenta un trait d’union notevolissimo tra il romanzo “Il signore delle mosche” e serie come Squid Game, resta da notare come quelle dinamiche lì che racconta, quelle per cui praticamente tutti e 42 tra ragazze e ragazzi portati sull’isola per uccidersi a vicenda non si fanno grandi scrupoli per evitare il massacro, e anzi utilizzano la situazione per regolare vecchi conti e scrollarsi via piccoli e grandi rancori, siano tristemente attuali nel mondo contemporaneo.

Un mondo dove, di fronte a un collasso generale, a pericoli incombenti, a tragedie devastanti, è raro che le persone decidano di rifiutare le peggiori derive, le lotte, le liti, i settarismi, le derive aggressive se non violente, e accettino invece le difficoltà insite nello stare insieme, nel sentimento di solidarietà e di amore, e provino a fare altro. A aiutarsi, a sopravvivere.