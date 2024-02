Batman: The Brave and the Bold, James Gunn svela quando uscirà il reboot sull'Uomo Pipistrello

News Cinema

In seguito a una domanda di un fan, James Gunn ha dato un piccolo aggiornamento su quando uscirà il reboot su Batman, intitolato The Brave and the Bold.

Mentre sempre più forma il progetto del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, con la produzione di Superman:Legacy già ben avviata, il regista di Guardiani della Galassi ha aggiornato i fan sull'uscita del reboot sull'Uomo Pipistrello, intitolato Batman: The Brave and the Bold. Commentando un recente rumor che si era diffuso di recente e che sembrava dare per certa l'uscita del film solo dopo la fine della trilogia di Matt Reeves, Gunn ha chiarito come stanno le cose.

Batman: the Brave and the Bold, James Gunn svela quando uscirà il film

Su Threads, un fan ha chiesto a James Gunn se fosse vero che Batman: the Brave and the Bold arriverà al cinema solo dopo che sarà conclusa la trilogia sull'Uomo Pipistrello diretta da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson. Il secondo capitolo di The Batman è previsto al cinema per il 2025, mentre per il terzo capitolo non è stata neppure ipotizzata una finestra di tempo per un'eventuale uscita.

Mentre la pellicola di Reeves farà parte dell'Elseworlds, insieme al Joker di Todd Philips, Batman: the Brave and the Bold farà parte del rinnovato DCU di James Gunn e farà parte del Capitolo 1: Dei e Mostri. Il film sarà diretto da Andy Muschietti, sceneggiato da John Logane vedrà sul grande schermo una sorta di Bat-famiglia, con Bruce Wayne e Damian Wayne, figlio dell'Uomo Pipistrello e nuovo Robin che aiuterà il padre nella sua lotta al crimine di Gotham City.

Rispondendo a questo messaggio su Threads, James Gunn ha confermato che non bisognerà attendere l'uscita dell'intera trilogia di Reeves per vedere al cinema Batman: the Brave and the Bold, ma non ha dato ulteriori indiczioni. Dato che al momento Mushcietti è impegnato in altri progetti, potrebbe volerci molto più tempo prima di vedere il nuovo Batman della Dc arrivare sul grande schermo.