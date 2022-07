Batman mania: il costume con i capezzoli indossato da George Clooney in Batman & Robin sarà messo all'asta

News Cinema

A fine mese verranno venduti all'asta degli accessori e dei costumi di alcuni dei film incentrati su Batman. Fra questi, il trashissimo costume di George Clooney con i capezzoli sfoggiato dall'attore in Batman & Robin di Joel Schumacher.

Negli Stati Uniti le vendite all'asta di memorabilia cinematografici sono all'ordine del giorno e nessuno si stupisce più di fronte ad articoli bizzarri che possono sembrare di scarso appeal. E tuttavia, specialmente se amate i cinecomic, e se The Batman non è l'unico film sul supereroe pipistrello che conoscete, sappiate che potreste portarvi a casa, per indossarlo magari alle feste di carnevale, il costume che aveva George Clooney in Batman & Robin. Naturalmente la base d'asta è piuttosto alta (40.000 dollari), ma ognuno ha le sue passioni, e quindi chi siamo noi per criticare un collezionista o un accumulatore seriale?

Il costume con i capezzoli

Ma entriamo nel dettaglio andando indietro nel tempo. Dopo il Batman e Batman - Il ritorno di Tim Burton, usciti rispettivamente nel 1989 e nel 1992, il testimone del cinecomic con Bruce Wayne e il suo alter ego è passato a Joel Schumacher, che ha affidato la parte del protagonista a Val Kilmer in Batman Forever. Sempre Schumacher, nel 1997, ha diretto Batman & Robin, primo film su Batman senza la supervisione di Tim Burton e senza dubbio il peggiore di tutti (se si pensa anche alla trilogia di Christopher Nolan e a The Batman). Eppure c'è qualcuno che ama anche quel film, forse perché il trash è tornato di moda o magari perché a indossare il costume di Batman era George Clooney.

Già… il costume… anche quello è passato alla storia, e non per la sua bellezza. Il regista ha voluto che fosse leggero e aderisse perfettamente al corpo di chi l'avrebbe messo, e quindi lo ha fatto dotare di capezzoli. E i capezzoli sono rimasti il suo tratto distintivo e un argomento di conversazione che coloro che intervistano George Clooney adorano tirare fuori. Per fortuna l'attore e regista ha un buon carattere ed è molto autoironico.

La vendita all’asta del costume di Batman con capezzoli si svolgerà il 23 e il 24 luglio e non sarà l'unico memorabilia disponibile. Potrete infatti trovare il completo viola indossato da Jack Nicholson alias il Joker in Batman. La cifra di partenza è 65.000 dollari. Last but not least, è disponibile il bastone di Jim Carrey alias l'Enigmista di Batman Forever.

E’ da notare che Joel Schumacher non ha mai rinnegato il costume con capezzoli, e ciò significa che aveva una sua integrità di visione. L'organizzatore dell'asta, invece, lo ha definito: "Il più famoso e famigerato costume di Batman mai disegnato".