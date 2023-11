Batgirl, per cancellarlo "ci è voluto coraggio", parola del CEO Warner Bros

News Cinema

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha parlato di cosa c'è dietro decisioni difficili come la cancellazione del film Batgirl, già girato.

Quando il film Batgirl è stato cancellato l'anno scorso, al di là della freddezza che sembra aver travolto il genere cinecomic negli ultimi mesi, la notizia ha stupito molti: il lungometraggio era stato già girato e stava per entrare in post-produzione, una buona parte del lavoro era stato svolto. Cosa comporta una decisione così drastica per un CEO come David Zaslav, capo della Warner Bros. dopo la sua acquisizione da parte di Discovery? Zaslav ha provato a spiegarlo durante un incontro indetto dal New York Rimes, riportato da Hollywood Reporter e The Verge. Leggi anche Coyote vs Acme non è più cancellato? La Warner Bros. ci ripensa dopo le proteste

David Zaslav e la cancellazione di Batgirl: "Una giusta decisione necessaria"

Da quando è diventato CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav ha avviato una rivoluzione che non si è fatta mancare decisioni drastiche come la cancellazione di film come Batgirl e Coyote Vs. Acme (poi salvato in direzione streaming), ma anche il reboot dell'universo DC presso i nuovi DC Studios a capo di James Gunn e Peter Safran. Zaslav da subito non ha fatto prigionieri, tanto da attirarsi immediatamente le antipatie che cadono addosso al classico CEO spietato. Nelle sue parole tuttavia rivendica la necessità di azioni drastiche, come la mannaia su Batgirl (che si diceva avesse anche a che fare con sgravi fiscali).

Ci è voluto coraggio. Quale contenuto ci aiuterà a vincere? Abbiamo preso una decisione strategica sul contenuto che non ci avrebbe aiutato. È stato difficile ed è stato doloroso. Ma penso che sia stata la giusta decisione per la compagnia, era necessaria. [... Il momento] richiede decisioni molto difficili, e molte di queste non sono popolari. È un momento che fa paura, ma è anche un momento entusiasmante per le possibilità che si aprono. Siamo stati i primi ad affrontarlo in modo profondo. Avevamo bisogno di tornare in salute e di costruire una vera azienda profittevole.