Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"
Intervistata da Today, Sharon Stone ha avuto un'opinione tranciante sull'annunciato reboot di Basic Instinct: ha augurato buona fortuna agli autori, sarcasticamente e con un linguaggio piuttosto colorito...
Sappiamo che un reboot di Basic Instinct è in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, addirittura coinvolgendo il suo sceneggiatore originale Joe Eszterhas: l'ha saputo anche Sharon Stone, che peraltro azzardò una ventina d'anni or sono il flop totale di Basic Instinct 2... e forse proprio basandosi su quell'esperienza ha un commento molto sarcastico per le persone coinvolte, in un'intervista con Today. È facile immaginare che il reboot non implicherà un suo cammeo, non dopo quello che Sharon ha da dire... Leggi anche Basic Instinct, Sharon Stone: "Michael Douglas non mi voleva, avevamo litigato tempo prima"
Basic Instinct, il reboot secondo Sharon Stone: "Non so chi glielo faccia fare!"
Anno 1992, incasso mondiale di quasi 353 milioni di dollari per 49 di budget, un segno indelebile nella memoria collettiva: Basic Instinct di Paul Verhoeven fece parlare parecchio e affiancò a Michael Douglas un'attrice di valore che solo in quel momento uscì dai ruoli di eterna comprimaria, Sharon Stone. Nonostante quest'ultima abbia avuto negli anni un rapporto di odio-amore verso il film (in particolare ha sempre detto che cascò in un tranello del regista per la celebre scena dell'accavallamento di gambe), Stone ha partecipato a Basic Instinct 2 nel 2006. I tempi però erano cambiati, così il sequel firmato da Michael Caton-Jones, costato 70 milioni, a stento ne raccolse 38 nel mondo: un flop di pubblico prima ancora che di critica.
Forse ricordando quanto quel capitombolo confermò l'irripetibilità dell'originale, la sessantasettenne Sharon Stone di oggi ha un commento chiaro sul reboot in corso presso gli Amazon MGM Studios: "Se finirà come il sequel a cui partecipai io, dico solo che non so proprio chi glielo faccia fare! Prego, buona fortuna, sono cazzi vostri!" All'intervistatore un po' spiazzato dalla sua franchezza, dice: "Sono in quel periodo nella mia vita in cui già mi sono ritirata una volta, sono già morta un paio di volte, cosa possono farmi ancora? Uccidermi daccapo?" L'attrice si riferisce in particolare all'ictus che la colpì nel 2001, interrompendone la carriera e mettendola anche in serie difficoltà economiche.
Tra poco nella terza stagione di Euphoria, Sharon Stone è in questi giorni al cinema in Io sono nessuno 2.