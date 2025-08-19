Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"

News Cinema

Intervistata da Today, Sharon Stone ha avuto un'opinione tranciante sull'annunciato reboot di Basic Instinct: ha augurato buona fortuna agli autori, sarcasticamente e con un linguaggio piuttosto colorito...

Sappiamo che un reboot di Basic Instinct è in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, addirittura coinvolgendo il suo sceneggiatore originale Joe Eszterhas: l'ha saputo anche Sharon Stone, che peraltro azzardò una ventina d'anni or sono il flop totale di Basic Instinct 2... e forse proprio basandosi su quell'esperienza ha un commento molto sarcastico per le persone coinvolte, in un'intervista con Today. È facile immaginare che il reboot non implicherà un suo cammeo, non dopo quello che Sharon ha da dire... Leggi anche Basic Instinct, Sharon Stone: "Michael Douglas non mi voleva, avevamo litigato tempo prima"

Basic Instinct, il reboot secondo Sharon Stone: "Non so chi glielo faccia fare!"