Basic Instinct, Sharon Stone: "Michael Douglas non mi voleva, avevamo litigato tempo prima"

Sharon Stone ha raccontato a Business Insider che lei e Michael Douglas si erano conosciuti ben prima di Basic Instinct, in un evento in cui lei lo irritò moltissimo. Forse per questa ragione, l'attore era persino restìo a girare un provino.

La tensione sessuale tra Michael Douglas e Sharon Stone sullo schermo in Basic Instinct (1992) di Paul Verhoeven è un'icona degli anni Novanta. Piuttosto, c'era forse un'altra tensione non altrettanto passionale tra Douglas e Stone, almeno prima di cominciare le riprese. Chiacchierando con Business Insider, Sharon ha raccontato che Michael non volle nemmeno fare il provino con lei: a suo parere questa negatività a priori dipendeva da un alterco che avevano avuto diverso tempo prima, slegato dal film. Per fortuna ora sono grandi amici, ma cosa accadde di preciso? Leggi anche Sharon Stone: "Ho perso la custodia di mio figlio a causa della famosa scena di Basic Instinct"

Sharon Stone: "Michael non voleva mostrarsi a culo nudo con una sconosciuta"

Sharon Stone, tra poco nel cast di Io sono nessuno 2, al cinema dal 14 agosto, non può che essere riportata dalla stampa sull'iconico Basic Instinct, che oltre trent'anni fa fu il fenomeno pruriginoso per eccellenza. Questa volta però Sharon ha deciso di tirar fuori un aneddoto diverso dal solito, rivelando che molta della tensione che c'era sullo schermo da Michael Douglas e lei arrivava in parte da un reale fastidio che a suo parere l'attore provava verso un'attrice "di serie B". Un po' com'è successo a George Clooney prima di E.R. negli stessi anni, anche Stone era stata una comprimaria sin dagli anni Ottanta: dopo Basic Instinct fu facile considerarla una star, ma prima era davvero solo un'attrice per ruoli secondari (come quello in Atto di forza del 1990, precedente collaborazione con Verhoeven). A questo si aggiungeva il modo spiacevole in cui i due si erano conosciuti...

Michael Douglas non voleva farsi vedere a culo nudo sullo schermo con una sconosciuta. E lo capivo. Non fece nemmeno il provino con me. Ma c'era anche un'altra ragione. Avevamo litigato prima. [...] Successe a Cannes. Eravamo tutti seduti, lui stava parlando di una persona e dei suoi figli, e io conoscevo sul serio quella persona. Quindi dissi qualcosa e lui mi rispose: "E tu che cazzo ne sai?" Si parlava di un rapporto padre-figlio, una cosa che chiaramente lo attivava. Quindi mi grida in faccia, in mezzo a questa gente. Io non sono una persona da "Oh, mi perdoni, superstar!" Spinsi indietro la sedia e gli dissi: "Usciamo". Ci incontrammo così la prima volta. [...] Gli spiegai che "cazzo" sapevo della famiglia di cui stava parlando, e che ero la migliore amica dei figli e del genitore. Poi ci salutammo, non dico da migliori amici, ma amichevolmente. Tempo dopo, nel casting di Basic Instinct, non penso proprio che mi volesse come co-protagonista! [...]

Ma quella tensione funzionò benissimo, perché io non facevo una piega se lui mi gridava in faccia. Era interessante per il personaggio, perché Michael ha un bel caratterino e io me ne fregavo. Funzionava molto bene nella nostra dinamica. Alla fine siamo diventati grandi amici, fino a oggi. Lo ammiro tantissimo.