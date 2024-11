Barry Keoghan sarà Ringo Starr nel film di Sam Mendes a lui dedicato? Il batterista dei Beatles non smentisce

News Cinema

Scelto l'attore che interpreterà Ringo Starr in uno dei quattro film dedicati ai Beatles da Sam Mendes. Barry Keoghan sarà il batterista, anche se non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale.

Da amanti dei Beatles, siamo tra coloro che aspettano con molta curiosità la quadrilogia che Sam Mendes ha deciso di dedicare ad ognuno dei componenti della mitica band di Liverpool. Da tempo era aperto il totoscommesse su chi avrebbe potuto/dovuto interpretare Paul, John, George e Ringo. Bene, adesso sappiamo chi darà il volto a quest'ultimo, e non potremmo essere più contenti, visto che è un attore straordinario. A rivelarlo (o meglio, a non smentirlo, durante un'intervista a Entertainment Tonight è stato proprio Ringo Starr, quando è stato fatto il nome di Barry Keoghan.

Ringo Starr approva Barry Keoghan per il suo biopic

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del fatto che l'irlandese Keoghan lo interpretasse al cinema, Starr ha risposto: "Penso sia fantastico. Credo che stia prendendo lezioni di batteria, spero non troppe". Ora, specifichiamo che la notizia non è ufficiale ma di fatto Ringo Starr ha confermato una voce che circolava da tempo, quando avrebbe potuto semplicemente glissare nella sua risposta. Se questo è vero, potrebbero avere fondamento anche le voci che vogliono Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson in quello di John Lennon e Joseph Quinn come George Harrison. Noi speriamo che il cast venga confermato e che i film, che hanno il totale supporto dei Beatles ancora in vita e degli eredi di Lennon e Harrison, vedano la luce il prima possibile. Qua sotto potete leggere cosa diceva in merito uno degli sceneggiatori.