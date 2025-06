Bark: l'intrigante trailer dell'horror tedesco in lingua inglese con Michael Weston

News Cinema

E' di produzione tedesca, ma parlato in inglese, Bark, un horror di cui vi mostriamo l'angosciante trailer.

Chi va al cinema e soprattutto chi ama l'horror, sa che non sempre bisogna credere ai trailer, che è un po' come giudicare un libro dalla copertina, ma quello di Bark, film di produzione tedesca ma interpretato da un attore americano e un irlandese, è di quelli che colpiscono e fanno venire voglia di vedere il film, già dalla premessa, che ricorda molti altri film in unità di luogo, in cui un personaggio si risveglia in situazione di estremo pericolo, intrappolato in qualche modo e senza la minima idea di come ci sia finito. La regia è del tedesco Marc Schölermann e gli interpreti sono il noto attore americano Michael Weston e l'irlandese A. J. Buckley. Vediamo dunque il trailer di Bark.

Bark: la trama

Un uomo si risveglia legato ad un albero, in mezzo a una foresta, e non ha la minima idea di come si sia trovato in quella situazione. Mentre il tempo scorre, senza che nessuno gli venga in aiuto, un estraneo misterioso appare e lui è costretto alla fine ad affrontare i demoni del suo passato e a combattere per sopravvivere e trovare il modo di uscire dall'incubo. Quanto al titolo, Bark, in inglese significa "abbaiare" ma anche "corteccia di albero", il che in questo caso ci sembra il riferimento più plausibile.