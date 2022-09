Barbie senza canzone degli Aqua, la reazione della band

News Cinema

Pare proprio che nel Barbie con Margot Robbie non ci sarà la celebre canzone degli Aqua, tormentone ossessivo degli anni Novanta. La band danese reagisce con... compostezza.

Per uno scherzo del destino, complice l'immaginario collettivo degli anni Novanta, è difficile distinguere Barbie dal tormentone della band danese Aqua, cioè quel "Barbie Girl" del 1997, brano ossessivo e capace di entrare in testa come pochi. Ora che aspettiamo il film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig, in arrivo nel luglio 2023, qualcuno si domandava: questa canzone sarà nella colonna sonora?





Barbie Girl degli Aqua è in Barbie con Margot Robbie?

A quanto pare no, "Barbie Girl" degli Aqua non sarà nella colonna sonora del film Barbie. Variety, in occasione del 25° anniversario del tormentone della band danese, non ha potuto fare a meno di chiedere lumi a Søren Rasted e Lene Nystrøm, membri del gruppo nato nel 1989 e attivo a corrente alternata (si sono separati nel 2001 e nel 2012, sono tornati insieme nel 2008 e nel 2016). Qual è stata la loro reazione quando hanno saputo di non essere legati al film, che peraltro si presenta eccessivo e abbagliante come le loro note? Reazione ironica, naturalmente: riuscireste a immaginarli mentre si prendono sul serio?

Il tastierista Rasted ha dichiarato: "Secondo me dovremmo dire che siamo stati noi a rifiutare l'offerta. Tipo: Ryan Gosling non è abbastanza bravo!" Lene, voce del brano originale, ha scherzato poi sul kitsch della canzone, che in quel contesto già esagerato diventerebbe insostenibile: "Pacchiano su pacchiano! Capisco benissimo perché non l'abbiano usata, ma ne ricaveremo pubblicità, comunque vada".

Alcune testate fanno però anche notare che la ragione dell'esclusione di "Barbie Girl" potrebbe essere pure legale: all'epoca infatti la Mattel querelò il gruppo per uso non autorizzato di materiale sotto copyright, irritata inoltre dai doppi sensi sessuali della canzone, un danno per l'immagine della bambola. Dal momento che il film è ufficialmente autorizzato dalla Mattel e che quella causa, da quel che si comprende, finì in un nulla di fatto, per quieto vivere immaginiamo che Greta Gerwig e i produttori del film abbiano preferito non riattizzare il fuoco... Leggi anche Barbie: Emma Mackey svela importanti dettagli sul film con Margot Robbie e Ryan Gosling