Barbie: Emma Mackey svela importanti dettagli sul film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Anche se la Warner Bros. vuole mantenere assoluta segretezza su Barbie, l'attrice Emma Mackey parla del tono del film e di cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova regia di Greta Gerwig.

Barbie di Greta Gerwig è uno dei titoli più attesi del 2023, anche se presumibilmente non conquisterà le sale cinematografiche prima della prossima estate. Le foto di Ryan Gosling vestito da Ken, biondissimo e con addominali da culturista, non a caso hanno fatto faville in rete, e ogni notizia sul film cattura l'interesse di un buon numero di persone. Oggi arriva un'altra importante informazione sul film, e la fonte è l'inglese Emma Mackey, che si è aggiunta al cast qualche mese fa.

È stata proprio Emma Mackey a confermare, nei mesi scorsi, la presenza di diverse Barbie e diversi Ken in Barbie. A interpretare le sosia o alter-ego della prima saranno Issa Rae e Hari Nef, mentre gli altri Ken avranno il volto di Simu Liu e Ncuti Gatwa. Will Ferrell, invece, sarà il capo della Mattel. La sceneggiatura del film è stata scritta dalla stessa Greta Gerwig insieme al suo collaboratore e dolce metà Noah Baumbach, e un'altra ragione per cui c'è grande interesse per Barbie è l’ammirazione che suscita questa coppia creativa.

Barbie è un film da ridere o da piangere?

Tornando ad Emma Mackie, durante un'intervista rilasciata a Total Film per la promozione di Emily, l'attrice ha parlato del mood, o meglio del tono del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Ecco cosa ha detto:

È un film decisamente inaspettato sotto molti punti di vista. Credo che la gente si sia fatta un'idea del film che però non corrisponde alla realtà. Il film sarà una sorpresa. Sono felicissima. E si tratta di una commedia, grazie a Dio. Niente lacrime in questo film! Lasciate che ve lo dica. Niente lacrime! E’ stato favoloso fare una commedia allo stato puro, e per di più una commedia americana. E poi ho avuto la possibilità di lavorare con degli eroi.

È bello leggere le parole di Emma Mackie, perché ridere fa bene, e ci viene da pensare che l'umorismo sarà sottile e ci sarà spazio per una vena satirica. Il ruolo che l'attrice interpreterà è stato tenuto segreto, ma siccome qualche fan di Sex Education l'ha paragonata a Margot Robbie, non è da escludere che possa essere un'altra Barbie. E se invece fosse Skipper, alias la sorellina di Barbie? Speriamo di scoprirlo molto presto.