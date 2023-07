Barbie insidia il record di Super Mario Bros al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Con gli ultimi risultati al botteghino italiano del weekend, Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling è secondo nella classifica dei nostri migliori incassi dell'anno solare: Super Mario Bros. - Il film ha i giorni contati. Nel mondo Barbie si avvia verso gli 800 milioni di dollari, dopo appena due settimane dall'uscita!

Con i risultati dell'ultimo boxoffice italiano del weekend, dove ha raccolto altri 5.431.000 euro, Barbie viaggia ormai in Italia su un totale di 18.153.500: in altre parole il film con Margot Robbie e Ryan Gosling è diventato da noi il secondo più alto incasso dell'anno solare, avendo superato anche Avatar - La via dell'acqua, quest'ultimo però imbattibile se si calcola la stagione intera, coi suoi 44.793.400 euro. Ad ogni modo la vetta del 2023, cioè Super Mario Bros. - Il film, ormai è a un passo dalla sconfitta: in un paio di giorni dovrebbe essere facilmente superato dalla bambola Mattel. Nel frattempo nel mondo intero in sole due settimane Barbie ha totalizzato 774.500.000 dollari, per un un budget sui 140, promozione esclusa. L'affarone della Warner Bros. diretto da Greta Gerwig mira inoltre a un ulteriore record, simbolico più che altro dato le tematiche del film: superata la soglia degli 848 milioni di dollari mondiali, record detenuto dal cinese Hi Mom, diventerà il più alto incasso per un film diretto da una donna.