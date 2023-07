Barbie, Greta Gerwig racconta il suo rapporto conflittuale con la bambola durante l'infanzia

News Cinema

Greta Gerwig ricorda il suo rapporto conflittuale con la bambola Mattel durante la crescita e come questo abbia influenzato poi la realizzazione del film Barbie.

Greta Gerwig non ha avuto un rapporto idilliaco con la bambola Mattel durante la sua crescita, eppure è stato proprio quel rapporto conflittuale ad averla poi spinta a realizzare un film live action su Barbie. Con protagonista Margot Robbie, che figura anche come produttrice, la storia ambientata a Barbie Land mostra le vulnerabilità di una Barbie che ha smarrito la strada e ha bisogno di ritrovare se stessa soltanto affrontando una grande avventura nel Mondo Reale. Ma com’è nata l’ispirazione per il film?



Greta Gerwig ricorda il rapporto conflittuale con Barbie quand’era una bambina

Oggi la bambola Mattel è un punto di riferimento pop nonché uno dei giocattoli più amati dai bambini di tutto il mondo, ma Greta Gerwig ha un ricordo conflittuale di Barbie durante la sua infanzia. Ai microfoni di The Guardian, la regista ha spiegato:

Sono sempre stata incuriosita. Barbie era non direi forse proibita a casa mia, però non ero neppure incoraggiata ad usarla. Le solite critiche. ‘Se fosse una donna vera, non sarebbe nemmeno in grado di alzarsi in piedi. Non potrebbe sostenere la testa’. Mia madre era una bambina degli Anni ’60 e diceva: ‘Siamo arrivate fin qui per questo?’. Alla fine però ha ceduto e ne ha comprata una fresca di scatola. Ho giocato con le bambole fino a quando… non voglio dire troppo tardi, ma ho giocato con loro abbastanza a lungo da non volere che i bambini a scuola sapessero che giocavo ancora con le bambole. Ero un’adolescente, avevo 13 anni e giocavo ancora con le bambole. E sapevo che i bambini a quell’età pensavano invece ai baci. Sono sbocciata tardi.

In merito invece al film, Greta Gerwig ha spiegato: “Non si tratta esattamente della crescita, ma di Barbie, una bambola animata fatta di plastica. Il film però punta realmente sugli esseri umani”. La regista ha ricordato quando Margot Robbie le ha proposto di lavorare al film e come fosse terrorizzata all’idea. “Non è come per i supereroi, che ha già una storia. Qui si parlava proprio di un adattamento, ma stavamo adattando una bambola, icona del 20esimo secolo”. La protagonista è una bambola smarrita che desidera soltanto ritrovare se stessa, ma come? Lo scopriremo il 20 luglio al cinema.