Barbenheimer, la Warner cancella un tweet che ha offeso il pubblico giapponese

La Warner Bros. aveva condiviso una fan art che scherzava sul fenomeno americano del Barbenheimer, la double feature con Barbie e Oppenheimer. Ma l'uso scherzoso della bomba atomica in quell'immagine ha offeso utenti giapponesi... e persino la divisione nipponica della Warner.

Oppenheimer arriverà nei nostri cinema il 23 agosto, quindi non stiamo vivendo la "Barbenheimer mania" del Nord America, dove Barbie ha trainato il film di Christopher Nolan verso alti incassi, in un rinnovato amore per le "double feature", anche di film così diversi. La trovata ha preso la mano alla Warner Bros. (Barbie), che ha condiviso su Twitter la fanart di Steve Reeves qui in basso, fusione dei due lungometraggi. Il pubblico giapponese ha cominciato però a farsi sentire, così come la divisione giapponese della major...





In Giappone si protesta per i meme del Barbenheimer, a cavallo dell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki

Il frutto del lavoro di J. Robert Oppenheimer e del Manhattan Project furono le due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto del 1945: mancano pochi giorni all'anniversario delle due apocalissi, e il pubblico giapponese non ha preso bene la campagna mediatica "Barbenheimer", dove la bomba è stata spesso fotomontata su immagini frivole di Barbie. Nell'euforia del boxoffice, la Warner Bros. ha condiviso l'immagine di cui sopra, e a quel punto la Warner Bros. Japan si è ribellata alla casa madre, con questo comunicato:

Consideriamo estremamente deplorevole che l'account ufficiale dell'ufficio americano per Barbie abbia reagito ai post sui social media dei fan di Barbenheimer. Prendiamo la situazione molto sul serio. Chiediamo all'ufficio americano di provvedere. Ci scusiamo con quelli che si sono sentiti offesi da questa serie di reazioni sconsiderate. Warner Bros Japan.