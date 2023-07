Cillian Murphy era destinato a Oppenheimer: Valutato per lo stesso ruolo nella serie Manhattan

News Serie TV

Cillian Murphy era destinato a interpretare Oppenheimer? L'attore, protagonista del film di Christopher Nolan, era stato valutato per lo stesso ruolo nella serie tv Manhattan.

Cillian Murphy era forse destinato a interpretare il fisico Robert Oppenheimer? Probabile, considerando che il suo nome era nella rosa dei candidati per lo stesso ruolo, ma in Manhattan. La Serie TV, in onda dal 2014 al 2015, è nata da un'idea di Sam Shaw e (com'è intuibile dalla scelta del titolo) si è ispirata alle vicende attorno al progetto Manhattan, un programma di ricerca in ambito militare che ha reso possibile la prima bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale. E questa è la storia che anche Christopher Nolan ha voluto portare al cinema con il film Oppenheimer, scegliendo Cillian Murphy come protagonista.

Cillian Murphy preso in considerazione per interpretare Oppenheimer anche in Manhattan

Mentre negli Stati Uniti il film è già disponibile in sala, in Italia dovremo attendere il 23 agosto 2023 per scoprire la performance di Cillian Murphy. Quello che forse in molti non sanno è che, tempo addietro, l'attore era stato preso in considerazione per interpretare proprio il fisico Robert Oppenheimer nella serie di WGN America, che Shaw aveva immaginato di sviluppare in sei stagioni ma poi è durata solo due. In Manhattan, la storia ruota attorno a Frank Winter, un brillante professore di fisica che ha affiancato il progetto Manhattan. Ciononostante, la serie ha coinvolto anche J. Robert Oppenheimer sin dalla prima stagione. Lila Byock, sceneggiatrice, ha raccontato a Vanity Fair alcuni retroscena dello show e in particolare sulla figura di Oppenheimer.

Quando dovevamo scegliere Oppenheimer, abbiamo affrontato una serie di idee diverse. In realtà c'erano alcune rock star che abbiamo preso in considerazione.

Suo marito, nonché ideatore della serie, Sam Shaw, ha precisato che il fisico doveva possedere "un certo innegabile carisma, una presenza scenica". Il casting per il personaggio ha coinvolto una lista di celebrità e, come precisa il creatore, ha incluso anche Cillian Murphy ed Ebon Moss-Bachrach (The Bear). Il ruolo, poi, è stato affidato a Daniel London (Minority Report). Shaw ha aggiunto:

Oppenheimer era famoso per essere estremamente affascinante quando doveva esserlo, ma anche extraterrestre nella sua erudizione. E penso che Daniel abbia raggiunto l'obiettivo […] È comunque irritante che non siamo riusciti a raccontare la storia nella sua pienezza come speravamo.