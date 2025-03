Bambi: The Reckoning, il trailer della versione horror con Bambi alquanto... vendicativo

News Cinema

Non c'è stato bisogno di chiedere permessi alla Disney o attendere il pubblico dominio per Bambi: The Reckoning, di cui vi presentiamo il sanguinario trailer originale. La "fonte d'ispirazione" comune rimane il libro di Felix Salten. Dagli autori di "Winnie the Pooh: Sangue e miele"...

Sentivate il bisogno di una versione horror di Bambi? Sicuramente sì, se avete aperto questa news e volete vedere il primo trailer ufficiale di Bambi: The Reckoning (letteralmente "Bambi - La resa dei conti"), dove l'ex-cerbiatto ora cervo ha un'idea precisa di come affrontare gli esseri umani: massacrandoli senza pietà, nemmeno fosse il T-Rex di Jurassic Park. A patto di accettare la spudorata demenzialità della premessa, potrebbe rivelarsi divertente per gli appassionati del genere, con propensione al trash.



Bambi: The Reckoning: Il Trailer Ufficiale del Film versione horror di Bambi - HD

Bambi: The Reckoning, dagli autori di Winnie the Pooh Sangue & Miele