Bad Hair: il teaser trailer dell'horror satirico su una treccia assassina

Il film, presentato allo scorso Sundance Film Festival e ideato dal creatore di Dear White People, Justin Simien, debutterà in streaming su Hulu negli Stati Uniti il 24 ottobre, a ridosso di Halloween.

Justin Simien è la mente dietro Dear White People, sia inteso come la serie tv su Netflix giunta alla terza stagione, con una quarta in cantiere, sia come il film omonimo del 2014 dalla quale è stata tratta. Simien, in altre parole, è uno dei nomi di punta di quella new wave afroamericana che negli ultimi anni ha imposto nel mondo dell'audiovisivo e della cultura in generale temi e questioni che sono legate alle questioni della razza e del razzismo, e dell'indentità nera negli Stati Uniti di oggi.

Lo scorso gennaio, al Sudance, Simien ha presentato in anteprima il suo nuovo film, che si chiama Bad Hair, ed è un horror satirico su una treccina assassina che debutterà negli Stati Uniti su Hulu il 23 ottobre, alla vigilia di Halloween, e di cui vi mostriamo il teaser trailer.

La storia di Bad Hair, interpretato da Elle Lorraine, Kelly Rowland, Vanessa Williams, Jay Pharoah, Lena Waithe, Blair Underwood e Laverne Cox, è quella di una giovane donna nera che nel 1989, dopo una brutta esperienza da un parrucchiere dalla quale era andata per farsi sistemare l'acconciatura e fare una treccia afro allo scopo di aggiornare la sua immagine e lanciare la sua carriera nel canale tv musicale per cui lavora, scopre che una parte dei suoi capelli inizia a vivere di vita propria, e ha intenti assassini.

Ovviamente, dietro a questa storia, oltre a dichiarati riferimenti al cinema horror degli anni Settanta e Ottanta, ci sono chiare questioni identitarie che passano anche per i capelli degli afroamericani e il modo in cui vengono lasciati naturali, stirati o acconciati. Da queste prime immagini, Bad Hair pare intrigante e divertente, e ci auguriamo di avere presto modo di vederlo anche in Italia.

Bad Hair: il teaser trailer dell'horror di Justin Simien